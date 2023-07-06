Джерело: глава Львівської ОВА/Telegram
Козицький висловив співчуття рідним і близьким загиблої жінки.
Уже розібрали 70% руйнувань. Служби будуть працювати впродовж усієї ночі.
Уночі 6 липня російські війська випустили по Україні 10 крилатих ракет “Калібр”. Більшість ракет були скеровані на Львівщину. Внаслідок атаки на Львівщині знеструмлено лінію електропередачі та підстанції, два населені пункти – без світла.
Станом на 15:10 відомо про 40 постраждалих осіб. Ще чотири особи загинули. Сімох осіб вдалося врятувати й евакуювати ще 64 особи. Пошкоджено декілька десятків будинків, квартир та автомобілів.
За інформацією Львівської ОВА, поруч з будинком у Львові, в який поцілила ворожа ракета, було відчинене укриття. Під повітряної тривоги у ньому перебувало лише 5 осіб.
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що під час нічного ракетного удару по Львову було щонайменше 10 зачинених укриттів.
- Очільник Львівської ОВА перепросив за попередньо вказані неточні дані щодо загиблих та назвав остаточну інформацію щодо імен та віку жертв нічної російської атаки на Львів.
- Станом на 6 липня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває шість ворожих кораблів, кожен з яких є носієм крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 22 ракети.
- 6 липня речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано назвав ракетний удар по Львову “черговим воєнним злочином”.