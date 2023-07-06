Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили тіло жінки. Станом на вечір 6 липня кількість загиблих внаслідок російського обстрілу зросла до шести осіб.

Джерело: глава Львівської ОВА/Telegram

Козицький висловив співчуття рідним і близьким загиблої жінки.

Уже розібрали 70% руйнувань. Служби будуть працювати впродовж усієї ночі.

Уночі 6 липня російські війська випустили по Україні 10 крилатих ракет “Калібр”. Більшість ракет були скеровані на Львівщину. Внаслідок атаки на Львівщині знеструмлено лінію електропередачі та підстанції, два населені пункти – без світла.

Станом на 15:10 відомо про 40 постраждалих осіб. Ще чотири особи загинули. Сімох осіб вдалося врятувати й евакуювати ще 64 особи. Пошкоджено декілька десятків будинків, квартир та автомобілів.

​​За інформацією Львівської ОВА, поруч з будинком у Львові, в який поцілила ворожа ракета, було відчинене укриття. Під повітряної тривоги у ньому перебувало лише 5 осіб.