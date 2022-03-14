Рятувальники розкритикували радника голови МВС Антона Геращенка. Вони заявили, що очільник відомства повідомленнями одразу після обстрілів може корегувати вогонь ворога.

Про це повідомляє речниця управління ДСНС у Києві Світлана Водолага.

Вона наголосила, що радник голови МВС може допомагати ворогу, коли після потрапляння снарядів вказує точні адреси. Зокрема ті, де знаходяться українські засоби протиповітряної оборони (ППО).

“Ви третій раз сьогодні здаєте російським окупантам точки, які вони недообстрілювали, третій раз називаєте точну адресу, куди потрапляють ворожі снаряди. Досить!” — наголосила речниця ДСНС.

Світлана Водолага звернулася до Геращенко з Подольского району у Києві, де сталася атака окупантів. Снаряд влучив в дев’ятиповерхівку, наразі відомо про одного загиблого. Точну кількість постраждалих назвуть пізніше.