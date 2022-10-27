Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Обладнання та техніку отримали у Львові. Під час заходу були присутні заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян, начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, начальник Головного управління ДСНС України у Львівській області Юрій Кагітін.
Також під час заходу була присутня засновниця громадської організації з безпеки дорожнього руху Impact, що є партнером британської спільноти FIRE AID UK Оксана Романуха.
Це вже не перший випадок, коли уряд Великої Британії та Північної Ірландії надають техніку Україні. Українські рятувальники загалом отримали 63 одиниці пожежно-рятувальної техніки та пожежно-рятувального спорядження.
- Іспанія має намір надати Україні новий пакет військової допомоги. Це питання міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з іспанською колегою Маргаритою Роблес.
- Литва передала Україні партію військової допомоги. Вона охоплює позашляховики та іншу техніку, яка необхідна Збройним силам України.
- Австралія передасть Україні ще 30 бронемашин типу Bushmaster. Уряд цієї держави ухвалив таке рішення після запиту з боку влади України.