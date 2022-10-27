Велика Британія та Північна Ірландія передали Україні 9 пожежно-рятувальних автомобілів. Також від союзників наша країна отримала пожежно-рятувальне обладнання.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Обладнання та техніку отримали у Львові. Під час заходу були присутні заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян, начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, начальник Головного управління ДСНС України у Львівській області Юрій Кагітін.

Також під час заходу була присутня засновниця громадської організації з безпеки дорожнього руху Impact, що є партнером британської спільноти FIRE AID UK Оксана Романуха.