Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Обладнання та техніку отримали у Львові. Під час заходу були присутні заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян, начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, начальник Головного управління ДСНС України у Львівській області Юрій Кагітін.

Фото: ДСНС України

Також під час заходу була присутня засновниця громадської організації з безпеки дорожнього руху Impact, що є партнером британської спільноти FIRE AID UK Оксана Романуха.

Це вже не перший випадок, коли уряд Великої Британії та Північної Ірландії надають техніку Україні. Українські рятувальники загалом отримали 63 одиниці пожежно-рятувальної техніки та пожежно-рятувального спорядження.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України