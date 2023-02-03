Роботи щодо ліквідації наслідків обстрілу у місті Краматорськ Донецької області завершено, всього з-під завалів деблоковано тіла 4 загиблих осіб, 2 особи врятовано.

Про це інформує пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Ввечері 2 лютого о 22:40 в результаті проведення аварійно-рятувальних робіт на місці ліквідації наслідків обстрілу у місті Краматорськ рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки.

За даними ДСНС, всього з-під завалів деблоковано тіла 4 загиблих осіб, 2 особи врятовано. Травмовано 18 осіб. На місці завалу було розібрано та вивезено 960 тонн будівельних конструкцій, роботи завершено.

Всього до розбору завалу було залучено 221 особу та 42 одиниці техніки, з них від Головного управління 120 осіб особового складу та 11 одиниць техніки.

Нагадаємо, що 1 лютого у Краматорську внаслідок ракетного удару РФ зруйновано з 4-го по 1-й поверх чотириповерхового житлового будинку. Ворожі війська завдали удару по Краматорську балістичною ракетою класу земля-земля “Іскандер-К”.

Крім того, 2 лютого російські окупанти знову вдарили ракетами по Краматорську у Донецькій області. Ворожі ракети пошкодили низку будівель, зокрема житлові багатоповерхівки. Є постраждалі.

За інформацією, очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, війська РФ завдали двох ракетних ударів по центральній частині Краматорська.

“Знову – по центру міста, по житловій забудові”, – зазначив Кириленко. Згодом він додав, що унаслідок ракетного удару росіян по Краматорську поранень зазнали щонайменше 5 осіб.

Він підтвердив, що по місту вдарили двома ракетами та зазначив, що пошкоджень зазнали 13 двоповерхових будинків, 3 чотириповерхових будинки, дитяча поліклініка, школа, гаражі та автівки.

“На місці чергового російського злочину працюють правоохоронці, рятувальники, комунальні служби. Допомагають людям мінімізувати шкоду, завдану окупантами. Але! Окупанти не залишать у спокої Донеччину, аж поки ми не виженемо їх геть з нашої землі. До того часу всі цивільні повинні евакуюватися з області – це питання життя і смерті”, – наголосив він.