Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.
Зазначається, що внаслідок вибухової хвилі в одному із житлових будинків деформувалися вхідні двері, через це жінка з однорічною дитиною не могли вийти.
За допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували елементи залізних конструкцій та вивільнили постраждалих. Як пишуть у ДСНС, від шпиталізації врятовані відмовилися.
Також частково пошкоджено 5 приватних будинків та два гаражі з автомобілями.
За попередніми даними, загалом травмувалося двоє людей, яких шпиталізували каретами швидких.
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