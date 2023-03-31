31 березня о 13:00 російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. У житловому будинку внаслідок удару залишилися мати з дитиною, яких заблокувало дверми.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

Зазначається, що внаслідок вибухової хвилі в одному із житлових будинків деформувалися вхідні двері, через це жінка з однорічною дитиною не могли вийти.



За допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували елементи залізних конструкцій та вивільнили постраждалих. Як пишуть у ДСНС, від шпиталізації врятовані відмовилися.

Також частково пошкоджено 5 приватних будинків та два гаражі з автомобілями.

За попередніми даними, загалом травмувалося двоє людей, яких шпиталізували каретами швидких.