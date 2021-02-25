У боротьбі з КОВІД-19 покладаються не тільки на вакцину, але також шукають інші засоби, які допоможуть уникнути виникнення захворювання або полегшити його перебіг.

Фахівці звернули увагу на вітамін D, а конкретніше – риб’ячий жир, багатий цим вітаміном, який в широкому асортименті пропонує інтернет-магазин косметики високої якості Avocado.

Властивості риб’ячого жиру

Дуже популярною харчовою добавкою, що відома багатьом ще з дитинства, є риб’ячий жир. Він має маслянисту структуру і витягується з жирних сортів риби, такої як анчоуси, тунець, оселедець, скумбрія. Іноді проводиться з печінки тріски.

До складу входять омега-3 жирні кислоти, вітаміни А і D.

Як впливає риб’ячий жир на організм людини:

позитивно впливає на роботу імунної системи;

нормалізує роботу серцевого м’яза;

попереджає розвиток психічних розладів;

сприяє зниженню ваги;

покращує здоров’я органів зору;

зменшує запальні процеси;

покращує стан шкіри;

знижує рівень жиру в печінці;

усуває симптоми депресії;

підвищує увагу і усуває поведінкові розлади у дітей;

знижує швидкість старіння мозку;

зменшує ризик розвитку алергії і усуває симптоми астми;

зміцнює кісткові тканини.

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Думки фахівців

Вчені та медики різних країн з самого початку пандемії висували припущення про те, що вітамін D підвищує здатність організму протистояти вірусу. Вони пов’язують це зі здатністю посилювати опірність організму інфекції, зміцненням імунітету.

З багатьма захворюваннями це діє, але у випадку з КОВІД дані суперечливі. Вчені з Великої Британії впевнені, що захворюваність і тяжкість перебігу захворювання безпосередньо залежать від кількості цього вітаміну в організмі людини.

Багато лікарів-інфекціоністи, зокрема кафедри інфекційних захворювань університету імені О.О. Богомольця, вважають, що роль вітаміну D у формуванні імунітету, безсумнівно, висока. Однак щоб протидіяти коронавирусной інфекції, дозування препарату повинна становити 2000-4000 МО, що є досить високою і призначається тільки для лікування дефіциту вітаміну D і в профілактичних цілях не застосовується.

Передозування цього препарату не менш небезпечна, ніж коронавірус. При цьому відбувається відкладення кальцію у внутрішніх органах і зокрема в нирках, що може викликати важкі наслідки.

Однозначних даних про те, що риб’ячий жир допомагає в боротьбі з КОВІД, поки не отримано, але ретельно вивчається вченими різних країн. Але той факт, що у багатьох жителів України нестача вітаміну D безсумнівний, а це впливає на загальну опірність організму захворюванням і вірусним в тому числі.