Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Успішний політ Бренсона на борту космічного літака VSS Unity компанії Virgin стане важливою віхою в гонці за вступ в нову еру приватних комерційних космічних подорожей.
“Virgin Galactic стоїть в авангарді нової комерційної космічної індустрії, яка повинна відкрити космос для людства і назавжди змінити світ”, – сказав Бренсон.
Місія Бренсона 11 липня стане двадцять другим льотним випробуванням VSS Unity і четвертим пілотованим космічним польотом компанії. Але він буде першим, на борту якого буде повний екіпаж з двох пілотів і чотирьох “фахівців з польотів”, включаючи Бренсона.
Зазначається, що також заплановані два додаткових випробувальних польоту, перш ніж Virgin планує почати комерційне обслуговування в 2022 році.
Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.
The countdown begins. #Unity22
https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX
— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021
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