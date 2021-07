Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Успішний політ Бренсона на борту космічного літака VSS Unity компанії Virgin стане важливою віхою в гонці за вступ в нову еру приватних комерційних космічних подорожей.

“Virgin Galactic стоїть в авангарді нової комерційної космічної індустрії, яка повинна відкрити космос для людства і назавжди змінити світ”, – сказав Бренсон.

Місія Бренсона 11 липня стане двадцять другим льотним випробуванням VSS Unity і четвертим пілотованим космічним польотом компанії. Але він буде першим, на борту якого буде повний екіпаж з двох пілотів і чотирьох “фахівців з польотів”, включаючи Бренсона.

Зазначається, що також заплановані два додаткових випробувальних польоту, перш ніж Virgin планує почати комерційне обслуговування в 2022 році.

