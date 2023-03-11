Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
За даними фахівців, українські військові продовжують утримувати західну частину Бахмута та зруйнували ключові мости через річку, яка проходить з півночі на південь через смугу відкритого ґрунту шириною 200-800 метрів між забудованими районами.
“З українськими підрозділами, здатними вести вогонь з укріплених будівель на заході, ця територія стала зоною вбивств, що, ймовірно, ускладнило завдання вагнерівцям, які намагалися продовжувати свій фронтальний наступ на захід”, – мовиться у повідомленні.
Проте, резюмували британські розвідники, українські війська та їхні лінії постачання на заході залишаються вразливими до спроб Росії обійти ЗСУ з півночі та півдня.
- Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що російським окупаційним військам вдалось досягти певних успіхів у Бахмуті і тепер вони займаються очищенням східних околиць міста, зокрема вивозять з них мирних мешканців у невідомому напрямку.