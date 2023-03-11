За даними британських розвідників, протягом останніх чотирьох найманці ПВК "Вагнера" окупували більшу територію східної частини Бахмута і тепер лінія фронту проходить уздовж річки Бахмутка, що у центрі міста.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

За даними фахівців, українські військові продовжують утримувати західну частину Бахмута та зруйнували ключові мости через річку, яка проходить з півночі на південь через смугу відкритого ґрунту шириною 200-800 метрів між забудованими районами.

“З українськими підрозділами, здатними вести вогонь з укріплених будівель на заході, ця територія стала зоною вбивств, що, ймовірно, ускладнило завдання вагнерівцям, які намагалися продовжувати свій фронтальний наступ на захід”, – мовиться у повідомленні.

Проте, резюмували британські розвідники, українські війська та їхні лінії постачання на заході залишаються вразливими до спроб Росії обійти ЗСУ з півночі та півдня.