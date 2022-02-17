Під час дослідження рівня забрудненості світових річок фармацевтичними препаратами вчені виявили, що на чверті локацій концентрація ліків загрожує підводній екосистемі.

Про це повідомляє Science Daily.

Дослідники проаналізували 258 річок у 104 країнах світу. Вивчалися зразки як з густонаселених мегаполісів (Делі, Лондон, Нью-Йорк) й районів політичної нестабільності (Багдад, Яунде), так і полярних регіонів Антарктиди й туніських пустель.

Чотири препарати: кофеїн, нікотин, парацетамол та котинін (основний метаболіт нікотину), були знайдені у зразках з усіх континентів. Ще 14 знайдено всюди окрім Антарктиди, серед яких: атенолол, карбамазепін, десвенлафаксин, венлафаксин, цетиризин тощо. При цьому, у 25,7% локацій рівень забруднення перевищує норму, що загрожує не лише природі, а й людському здоров’ю через збільшення ймовірності появи нових резистентних до ліків мікроорганізмів.

Дослідники наголосили, що найгірша ситуація у країнах із доходом нижче середнього. Пояснюють це тим, що такі країни страждають від браку коштів для створення інфраструктури для безпечної утилізації та знешкодження відходів, але водночас мають доступ до більшої частини ліків.

Найзабрудненішими виявилися річки у країнах Африки та Азії. Так у зразках з Пакистану середня концентрація медикаментів становить 70,8 мікрограма на літр. А в Європі найгірша ситуація в Іспанії, де середня концентрація препаратів досягла 51,3 мікрограма на літр, а максимум – 74,2.