Динаміка зростання споживчих цін у США різко посилилась. За підсумками червня ціни зросли на 9,1% у річному визначенні, що є найбільшим зростанням із грудня 1981 року.

Про це йдеться у звіті Федерального бюро статистики праці США (BLS).

Зростання вартості енергоносіїв перш за все призвело до різкого зростання інфляції, що перевершило очікування експертів, котрі прогнозували зростання не більше 8,8%. За підсумками травня показник зростання споживчих цін у річному вираженні становив 8,6%, а за підсумками квітня – 8,3%.

“Індекс енергетичних цін збільшився на 41,6% за останній рік, індекс цін на бензин — на 59,6%. Це найбільше збільшення за рік, починаючи з періоду, що завершився в березні 1980 року”, – йдеться у повідомленні BLS.

Федеральна резервна система США з метою боротьби з інфляцією різко підвищила відсоткові стави. У червні базову ставку у США збільшили на 75 базисних пунктів, до 1,5-1,75%. Також очікується, що наприкінці липня ФРС продовжить посилювати кредитно-грошову політику і підвищить ставку ще на 50-75 процентних пунктів.