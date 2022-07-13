Про це йдеться у звіті Федерального бюро статистики праці США (BLS).
Зростання вартості енергоносіїв перш за все призвело до різкого зростання інфляції, що перевершило очікування експертів, котрі прогнозували зростання не більше 8,8%. За підсумками травня показник зростання споживчих цін у річному вираженні становив 8,6%, а за підсумками квітня – 8,3%.
“Індекс енергетичних цін збільшився на 41,6% за останній рік, індекс цін на бензин — на 59,6%. Це найбільше збільшення за рік, починаючи з періоду, що завершився в березні 1980 року”, – йдеться у повідомленні BLS.
Федеральна резервна система США з метою боротьби з інфляцією різко підвищила відсоткові стави. У червні базову ставку у США збільшили на 75 базисних пунктів, до 1,5-1,75%. Також очікується, що наприкінці липня ФРС продовжить посилювати кредитно-грошову політику і підвищить ставку ще на 50-75 процентних пунктів.
- Нагадаємо, станом на 13 липня, вперше за 20 років обмінний курс євро – нижчий за долар.
- Раніше вже повідомлялося про те, що курс євро впав до 20-річного мінімуму відносно долара. Побоювання щодо європейської економіки сильно тиснули на валюту. Це було ознакою відновлення економічних тривог у всьому світі, які також відобразилися на коливанні бірж і різкому падінні цін на нафту.
- За даними Держстату, у червні цього року річна інфляція в Україні прискорилась до 21,5%. Востаннє показник у понад 20% фіксували ще в березні 2016 року.