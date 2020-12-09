Президент України Володимир Зеленський у річницю "нормандського саміту" в Парижі звинуватив Росію у блокуванні виконання домовленостей.

Заяву українського лідера оприлюднив Офіс президента.

Як відомо, рік тому, 9 грудня 2019 року, в Парижі відбулася перша за три роки зустріч лідерів “нормандської четвірки” (Україна, Росія, Франція, Німеччина), присвячена питанню врегулювання конфлікту на Донбасі. За підсумками зустрічі президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки.

Володимир Зеленський заявив, що Україна показала, що зацікавлена у мирі.

Президент наголосив, що країна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб. Однак ці дії мають бути двосторонніми.