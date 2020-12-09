Заяву українського лідера оприлюднив Офіс президента.
Як відомо, рік тому, 9 грудня 2019 року, в Парижі відбулася перша за три роки зустріч лідерів “нормандської четвірки” (Україна, Росія, Франція, Німеччина), присвячена питанню врегулювання конфлікту на Донбасі. За підсумками зустрічі президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки.
Володимир Зеленський заявив, що Україна показала, що зацікавлена у мирі.
Президент наголосив, що країна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб. Однак ці дії мають бути двосторонніми.
“Шлях до миру завжди тернистий. Але це шлях, яким мають пройти обидві сторони. Активність України в процесі переговорів показала всьому світу та, головне, мешканцям на Донбасі, що саме ми зацікавлені в мирі, а Росія блокує виконання домовленостей”, – сказав глава держави.
- Раніше українська делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі виступила за проведення зустрічі “нормандської четвірки” до кінця року.
- Детальніше про те, як промайнув рік після “нормандського саміту” — у статті Віталія Портнікова “Паризький саміт і російський план: про наслідки зустрічі в Парижі рік по тому”.