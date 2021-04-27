З 1 травня 2021 року українські споживачі газу будуть переведені на річні тарифи. Усі газопостачальні компанії повинні оприлюднити свої річні тарифи.

Про це розповідають #Букви.

За даними “Нафтогазу України”, річний тарифний план “Фіксований” складатиме 7,96 гривні за метр кубічний. Термін його дії до 30 квітня 2022 року.

“Нинішні клієнти будуть автоматично переведені на тарифний план “Фіксований” з 01 травня 2021 року (згідно рішення НКРЕКП №572 від 07.04.2021). Нові клієнти при підключенні до ГК “Нафтогаз України” можуть обрати тарифний план “Фіксований” в заяві на приєднання”.

Варто зазначити, коли постачальник встановить ціну, протягом року він не зможе її підвищити — лише знизити.

Коли постачальники опублікують свої ціни, тоді споживачі зможуть обрати собі найбільш вигідну пропозицію і підписати з ним договір.

Тарифи інших компаній

Дві компанії з Маріуполя: ТОВ “Маргаз” – 12,58 грн/куб.м на рік і 9,9 грн/куб.м на травень; ТОВ “Азовгаз” – відповідно 12,9 грн/куб.м і 10,4 грн/куб.м (з ПДВ).

Компанія “Йе Енергія” Дмитра Фірташа – тариф “Твій газ річний” складатиме 7,99 грн/куб.м (з ПДВ).

Ця компанія є гуртовим постачальником для “Твій Газзбут” – під цим брендом працюють 16 регіональних компаній: “Вінниця Газзбут”, “Волинь Газзбут”, “Дніпропетровськ Газзбут”, “Закарпат Газзбут”, “Запорож Газзбут”, “Івано-Франківськ Газзбут”, “Житомир Газзбут”, “Кіевобл Газзбут”, “Львів Газзбут”, “Миколаїв Газзбут”, “Рівне Газзбут”, “Суми Газзбут”, “Харків Газзбут”, “Хмельницьк Газзбут”, “Чернівці Газзбут”, “Чернігів Газзбут”.

З 1 травня 2021 року ціна у тарифі “Твій газ Річний” (базова річна пропозиція) складає 7,99 грн за кубометр.

ТОВ “Чернівецька обласна енергопостачальна компанія” – річний тариф – 13,5 грн/куб.м з ПДВ та транспортуванням.

ТОВ “Житомирська обласна енергопостачальна компанія”, Херсонська обласна ЕК – 13,5 грн за кубометр.

Як сплачувати за газ з 1 травня

Нарахування буде як і раніше – кожен місяць за попередній до 25 числа. Тарифи на розподіл (окрема платіжка) залишаються колишніми – максимум 1,79 гривень за кубометр.

Нагадаємо, що регулятор НКРЕКП 7 квітня вніс зміни в правила і типовий договір постачання природного газу, згідно з яким постачальники газу зобов’язані до 25 квітня оприлюднити на своїх вебсайтах ціну газу і іншу інформацію про річну пропозицію.