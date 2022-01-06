Президент США Джо Байден відзначив річницю штурму Капітолія, який відбувся 6 січня 2021 року. Він звинуватив колишнього президента Дональда Трампа у спробі повалити американську демократію та заявив, що такі події не мають повторитися.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство CNN.

У своїй промові, яка тривала майже 30 хвилин, Байден емоційно виступив на захист основних ідеалів нації.

Президент США 16 разів згадав “колишнього президента”, зокрема зазначив, що він “програв”, та звинуватив його у брехні.

Видання цитує вислови Байдена:

“Чого ми не бачили? Ми не бачили колишнього президента, який щойно згуртував натовп для нападу, який сидів у приватній їдальні біля Овального кабінету в Білому домі та дивився все це по телевізору?”.

“Колишній президент Сполучених Штатів Америки створив та поширив павутину брехні про вибори 2020 року”.

“Прибічники колишнього президента намагаються переписати історію”.

“Колишній президент та його прихильники вирішили, що єдиний спосіб для них перемогти – це придушити ваш голос”.

“Друга велика брехня, яку кажуть прихильники колишнього президента – це те, що результатам виборів 2020 року не можна вірити”.

“Всі юридичні виклики, котрі ставлять під сумнів результати виборів, були відхилені суддями, призначеними республіканцями, зокрема, суддями, призначеними самим колишнім президентом”.

“Ще до того, як було пройдено перший тур, колишній президент заздалегідь посіяв сумніви щодо результатів виборів”.

“Він переможений колишній президент”.

“Колишній президент не зміг довести свою правоту”.

“Колишній президент, який бреше про ці вибори, і натовп, який атакував Капітолій, віддалилися від основних американських цінностей”.

Хронологія штурму Капітолія

По обіді 6 січня в будівлі Капітолія у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена.

Напередодні засідання у Вашингтоні розпочався анонсований Дональдом Трампом мітинг його прихильників. На протест з’їхалися люди з усієї країни.

Про акцію було відомо заздалегідь, але залучених до охорони Капітолія правоохоронців було обмаль для захисту будівлі.

Вранці перед засіданням відбувалися бійки між протестувальниками та поліціянтами. За годину до засідання Трамп звернувся до багатотисячного натовпу прихильників з промовою, у якій напав на “слабких республіканців” та заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія.

Невдовзі після початку засідання Конгресу протестувальники почали штурмувати Капітолій. Спершу вони прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі. Поліціянтам вдалося затримати рух натовпу на сходах будівлі, однак ненадовго: протестувальники потрапили всередину.

Це відбулося в той час, як законодавці затвердили голоси виборників у двох перших за алфавітним списком штатах — Алабамі та Алясці. В момент захоплення будівлі Сенат та Палата представників взяли перерву для обговорення заперечень щодо голосування в Аризоні та розійшлися у різні зали.

Засідання було зупинено, а співробітників Конгресу, законодавців та віцепрезидента Майка Пенса, який головував на ньому, терміново евакуювали або попередили про необхідність сховатися.

Тим часом мережу заповнили фото бунтівників, які трощать майно Конгресу, роблять фото на згадку та викрадають речі.

Під час захоплення будівлі одна з протестувальниць отримала вогнепальне поранення. Згодом вона померла в лікарні. Пізніше стало відомо, що загинули 4 особи. Деталі їхньої загибелі поки не повідомляються.

Близько 00:00 7 січня за Києвом будівлю Капітолія було очищено від протестувальників. При цьому було затримано понад півсотні осіб, серед яких половина — безпосередньо у приміщеннях Капітолія.