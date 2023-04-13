Про це він написав у своєму Facebook.
Міністр нагадав, що рік тому Військово-морські сили Збройних Сил України завдали удару українською ракетою “Нептун” по флагману чорноморського флоту РФ ракетному крейсеру “Москва”, який наступної доби затонув.
“Подія була настільки надихаючою, і водночас неймовірною, що багатьом здавалося — це не може бути правдою. Адже востаннє Росія втрачала свій флагман понад сторіччя тому”, — сказав Резніков.
Крім того, він наголосив, що саме це прискорило надання допомоги партнерами, сприяло втечі російських окупантів з острова Зміїний та дозволило відкрити “зерновий коридор”.
За словами голови Міноборони, після перемоги України у повномасштабній російсько-українській війні “Москва” стане однією з найпопулярніших локацій для дайверів.
“Перемога неминуча. Впевнений, що після нашої перемоги “Москва” стане однією з найпопулярніших локацій для дайверів. А туристи зі всього світу будуть в українському Криму піднімати келихи фантастичного кримського вина під хороший тост — “за російський воєнний флот — до дна!””, — підсумував Резніков.
- Недобудований крейсер “Україна”, який є братом-близнюком потопленого російського крейсера “Москва”, планують перетворити на музей після закінчення війни.
- Сім’ї моряків, які загинули на крейсері “Москва”, примушують замовчувати інформацію про долю своїх рідних.
- Нагадаємо, раніше #Букви у Facebook повідомляли про історію Дмитра Шкребця, який шукав свого сина Єгора, солдата строкової служби, приписаного до крейсера “Москва”.