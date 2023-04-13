На тлі річниці удару по флагману російського флоту "Москва" міністр оборони Олексій Резніков заявив, що після перемоги України у повномаштабній війні затонулий крейсер стане популярною локацією для дайверів.

Про це він написав у своєму Facebook.

Міністр нагадав, що рік тому Військово-морські сили Збройних Сил України завдали удару українською ракетою “Нептун” по флагману чорноморського флоту РФ ракетному крейсеру “Москва”, який наступної доби затонув.

“Подія була настільки надихаючою, і водночас неймовірною, що багатьом здавалося — це не може бути правдою. Адже востаннє Росія втрачала свій флагман понад сторіччя тому”, — сказав Резніков.

Крім того, він наголосив, що саме це прискорило надання допомоги партнерами, сприяло втечі російських окупантів з острова Зміїний та дозволило відкрити “зерновий коридор”.

За словами голови Міноборони, після перемоги України у повномасштабній російсько-українській війні “Москва” стане однією з найпопулярніших локацій для дайверів.

“Перемога неминуча. Впевнений, що після нашої перемоги “Москва” стане однією з найпопулярніших локацій для дайверів. А туристи зі всього світу будуть в українському Криму піднімати келихи фантастичного кримського вина під хороший тост — “за російський воєнний флот — до дна!””, — підсумував Резніков.