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Ricoh випустила оновлення для GR IIIx

Японський виробник Ricoh випустив оновлення для своєї камери GR IIIх.

П’ятниця, 29 жовтня 2021, 19:38

Про це повідомили в Ricoh.

Цього вересня Ricoh представила компактну камеру GR IIIx вартістю 999 євро з об’єктивом з ЕФВ 40 мм.

Виробник позиціює її як “високоякісну цифрову компактну камеру”, що “поєднує якість зображення професійного рівня з компактним і легким корпусом, і бездоганно підходить для вуличної фотографії”.

Ricoh gr iiix

Зображення: Ricoh

Ricoh gr iiix

Зображення: Ricoh

Наразі цієї камери немає в наявності. Виробник каже, що це пов’язано з надвисоким попитом. Постачання очікують у грудні поточного року.

29 жовтня компанія випустила оновлення, в якому поліпшено стабільність автофокусу, продуктивність, а також усунуті деякі помилки. Зокрема, випадки некоректного відбивання зображення на дисплеї та випадкової зміни налаштувань фокусування.

Це оновлення мікропрограми призначене лише для GR IIIx. Його можна завантажити тут.

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Теги: GR IIIx, Ricoh, оновлення

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