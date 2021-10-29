Ricoh випустила оновлення для GR IIIx

Про це повідомили в Ricoh.
Цього вересня Ricoh представила компактну камеру GR IIIx вартістю 999 євро з об’єктивом з ЕФВ 40 мм.
Виробник позиціює її як “високоякісну цифрову компактну камеру”, що “поєднує якість зображення професійного рівня з компактним і легким корпусом, і бездоганно підходить для вуличної фотографії”.
Наразі цієї камери немає в наявності. Виробник каже, що це пов’язано з надвисоким попитом. Постачання очікують у грудні поточного року.
29 жовтня компанія випустила оновлення, в якому поліпшено стабільність автофокусу, продуктивність, а також усунуті деякі помилки. Зокрема, випадки некоректного відбивання зображення на дисплеї та випадкової зміни налаштувань фокусування.
Це оновлення мікропрограми призначене лише для GR IIIx. Його можна завантажити тут.
- Раніше Sony презентувала Sony Alpha 1, або Sony A1 – нову бездзеркальну камеру з датчиком 50 Мп.