Ricoh випустила оновлення для GR IIIx

Японський виробник Ricoh випустив оновлення для своєї камери GR IIIх.

Про це повідомили в Ricoh.

Цього вересня Ricoh представила компактну камеру GR IIIx вартістю 999 євро з об’єктивом з ЕФВ 40 мм.

Виробник позиціює її як “високоякісну цифрову компактну камеру”, що “поєднує якість зображення професійного рівня з компактним і легким корпусом, і бездоганно підходить для вуличної фотографії”.

Наразі цієї камери немає в наявності. Виробник каже, що це пов’язано з надвисоким попитом. Постачання очікують у грудні поточного року.

29 жовтня компанія випустила оновлення, в якому поліпшено стабільність автофокусу, продуктивність, а також усунуті деякі помилки. Зокрема, випадки некоректного відбивання зображення на дисплеї та випадкової зміни налаштувань фокусування.

Це оновлення мікропрограми призначене лише для GR IIIx. Його можна завантажити тут.