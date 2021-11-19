На аукціон виставлять рідкісну ляльку, що зображає королеву Єлизавету II у трирічному віці.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Королева-мати, Єлизавета Боуз-Лайон, назвала ляльку від німецьких виробників Schoenau & Hoffmeister “надто гладкою”, тому вона не мала популярності.

Іграшку з оригінальним ярличком продають як частину колекції, що загалом налічує близько 500 ляльок. Їхня господиня Бетті Фокс із Ноттінгемширу померла у 2019 році у віці 95 років.

Загалом її колекцію оцінили від 40 000 до 60 000 фунтів стерлінгів. А ляльку, що зображує принцесу Єлизавету, мають намір продати у діапазоні від 500 до 800 фунтів стерлінгів.

Водночас раритетну іграшку Phénix Star bébé оцінили від 2000 до 3000 фунтів стерлінгів.

Колекцію буде продано в межах триденного онлайн-аукціону наступного тижня.