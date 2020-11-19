У місті Отен, яке розташоване у центральній частині Франції, відшукали унікальну вазу 3 століття нашої ери. Артефакт знайшли випадково під час розкопок стародавнього поховання.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Археолог Мішель Каспшик, який брав участь у розкопках, назвав знахідку “першим повним примірником, виявленим на сьогодні в Галлії”. За його словами, ваза датується кінцем римського періоду.

Ваза виготовлена з сітчастого скла. Такі експонати ще називають діатретичними. Археолог зазначив, що раніше було виявлено тільки 10 неушкоджених діатретичних ваз. Останню таку вазу знайшли в Північній Македонії в 1970-х роках.

Це перша скляна ваза, виявлена на території Галлії. Її висота становить 12 см, а діаметр — 16 см. Ваза прикрашена рельєфним написом на латині Vivas feliciter (Живіть щасливо).

Вазу зберігатимуть далеко від світла у жорстких умовах, щоб максимально точно дослідити її.

Раніше місто Отен називали Августодунум. Його заснував імператор Август в I столітті нашої ери. На місці розкопок знаходилося міське кладовище.

Археологам вдалося також знайти набір різьблених бурштинових шпильок IV століття, пару золотих сережок у свинцевій труні дитини та золоте кільце з гранатом в похованні дитини чи підлітка.

“Ці виняткові та надзвичайно рідкісні відкриття являють собою цікаву можливість для вивчення аристократії Отена на початку 4 століття”, — сказав Каспшик.