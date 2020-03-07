Рідкісний прототип Nintendo Playstation продали на аукціоні за $360 тисяч

Про це пише Cnet.

Зазначається, що ця приставка є останнім прототипом консолі, яка була створена компаніями Sony і Nintendo. Інші прототипи були знищені.

Проданий пристрій все ще працює і колись належав засновнику Sony Interactive Entertainment Олафу Олафссону. Але коли компанія Advanta, заради якої він залишив роботу в Sony, оголосила про банкрутство, консоль була виставлена на аукціон.

Nintendo PlayStation включає в себе привід CD-ROM, порт для навушників і контролер, як у “Sony PlayStation”, на передній панелі. Він також має невеликий екран зверху, який показує, яка музична доріжка відтворюється з компакт-диска.