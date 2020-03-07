Рідкісний прототип Nintendo Playstation продали на аукціоні за $360 тисяч

Про це пише Cnet.
Зазначається, що ця приставка є останнім прототипом консолі, яка була створена компаніями Sony і Nintendo. Інші прототипи були знищені.
Проданий пристрій все ще працює і колись належав засновнику Sony Interactive Entertainment Олафу Олафссону. Але коли компанія Advanta, заради якої він залишив роботу в Sony, оголосила про банкрутство, консоль була виставлена на аукціон.
Nintendo PlayStation включає в себе привід CD-ROM, порт для навушників і контролер, як у “Sony PlayStation”, на передній панелі. Він також має невеликий екран зверху, який показує, яка музична доріжка відтворюється з компакт-диска.
- Раніше повідомлялося, що компанія Sony на своєму офіційному сайті анонсувала PlayStation 5. Незабаром в мережі показали нові контролери, які розроблені спеціально для PS5.
- Компанія Sony опублікувала знятий у Києві рекламний ролик ігрової консолі PlayStation 4.