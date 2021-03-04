Малюнок Вінсента Ван Гога "La Mousmé" 1888 року було продано на аукціоні Christie's за 10, 4 мільйони доларів.

Про це повідомляє портал Artnews.

У понеділок в Нью-Йорку лондонський аукціонний дім Christie’s продав групу з восьми малюнків з сімейної колекції арт-дилера Томаса Гібсона за 25,3 мільйона доларів (стартова ціна – 15,8 мільйона).

Лідером серед робіт став рідкісний малюнок французької дівчини Вінсента Ван Гога під назвою La Mousmé (1888). Малюнок молодої натурниці, виконаний ближче до кінця життя художника, був проданий за 7,5 мільйона фунтів стерлінгів (10,4 мільйона доларів).

Перші власники – євреї Курт і Генрієтти Хіршланд, вони втратили своє майно під час Другої світової війни. У 1943 році картина опинилася в амстердамському музеї Стеделік, і тільки в 1950-х роках спадкоємцям Хіршланд повернули графіку. Пізніше в свою колекцію її придбав Томас Гібсон.

Під час створення малюнка Вінсент Ван Гог надихвася романом П’єра Лоті “Мадам Хризантема”. Сама картина увійшла в колекцію Національної галереї мистецтва у Вашингтоні.

Проте це далеко не рекорд для роботи Ван Гога на торгах – в 1997 році на аукціоні Sotheby’s в Лондоні один з його малюнків продали за 14,6 мільйона доларів.