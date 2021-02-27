Про це повідомляє Bonhams.

Зазначимо, що Дієго Марадона отримав цей легендарний срібний Porsche після переходу в іспанську Севілью у 1992 році. Рідкісний кабріолет футболіста оцінили у 150-200 тисяч євро.

Цікаво, що одного разу поліціянти спіймали Марадону за кермом цього Porsche, коли він проскочив на червоне світло у центрі міста зі швидкість 180 км/год.

Згодом Марадона продав свій срібний Porsche жителю Мальорки. Після цього легендарний спорткар змінив декілька власників. Зокрема, він побував у відомих колекціонерів. Нинішній власник купив Porsche 5 років тому. Причина продажу не повідомляється.

Срібний Porsche Марадони перебуває в ідеальному стані. Попри солідний вік, автомобіль подолав всього 120 тисяч кілометрів.