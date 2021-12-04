Британський кінорежисер Рідлі Скотт не витримав зауважень російського кінокритика Антона Доліна щодо фільму "Остання дуель" і послав росіянина "на три літери".

Про це пише американське видання Aroged.

Скотту не сподобалося, що Долін назвав “Останню дуель” більш реалістичною стрічкою, ніж “Царство Небесне” і “Робін Гуд”.

“Це дуже реалістичний фільм. Навіть більше, ніж “Царство Небесне” чи “Робін Гуд”, якщо ми говоримо про вашу творчість”, – висловився росіянин.

Скотт раптом його перебив спокійним тоном: “Окей, пішли ви н ***. Дякую, пішли ви н***. Вибачте”.

Пізніше у Facebook Долін пояснив своє зауваження щодо робіт Скотта: “Просто сказав, що новий фільм крутіший за старий, він образився за старий”.

Довідка. Історична драма “Остання дуель” за мотивами книги Еріка Ягера, у якій зіграли Метт Деймон, Адам Драйвер, Джоді Комер та Бен Аффлек, вийшла на широкі екрани у жовтні 2021 року.

У центрі сюжету – останній судовий поєдинок у Європі, коли правоту позивача чи відповідача вирішувала перемога в бою: він відбувся у Парижі в 1386 році, у присутності короля Карла VI, і був детально описаний придворним хроністом Жаном Фруассаром

Кінокритики називають “Останню дуель” вдалою підсумковою роботою легендарного Рідлі Скотта і радять переглянути стрічку навіть тим, хто досі не мав можливості краще познайомитися з творчістю режисера.