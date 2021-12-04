Про це пише американське видання Aroged.
Скотту не сподобалося, що Долін назвав “Останню дуель” більш реалістичною стрічкою, ніж “Царство Небесне” і “Робін Гуд”.
“Це дуже реалістичний фільм. Навіть більше, ніж “Царство Небесне” чи “Робін Гуд”, якщо ми говоримо про вашу творчість”, – висловився росіянин.
Скотт раптом його перебив спокійним тоном: “Окей, пішли ви н ***. Дякую, пішли ви н***. Вибачте”.
Пізніше у Facebook Долін пояснив своє зауваження щодо робіт Скотта: “Просто сказав, що новий фільм крутіший за старий, він образився за старий”.
Довідка. Історична драма “Остання дуель” за мотивами книги Еріка Ягера, у якій зіграли Метт Деймон, Адам Драйвер, Джоді Комер та Бен Аффлек, вийшла на широкі екрани у жовтні 2021 року.
У центрі сюжету – останній судовий поєдинок у Європі, коли правоту позивача чи відповідача вирішувала перемога в бою: він відбувся у Парижі в 1386 році, у присутності короля Карла VI, і був детально описаний придворним хроністом Жаном Фруассаром
Кінокритики називають “Останню дуель” вдалою підсумковою роботою легендарного Рідлі Скотта і радять переглянути стрічку навіть тим, хто досі не мав можливості краще познайомитися з творчістю режисера.
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