Про це стало відомо на брифінгу родичів військовослужбовців у Медіацентрі “Україна”.
“Жінки зі сталі” – це рада дружин та матерів, що як новостворена організація має стати медіатором між владою та родинами героїв і координувати процес повернення останніх додому.
“Наші хлопці героїчно виконали свій наказ. Наступний наказ був – скласти зброю та зберегти свої життя. Ми маємо почати новий етап боротьби – за повернення їх додому”, – зазначила дружина бійця полку “Азов” Наталія Зарицька.
Рада матиме Telegram-канал для координації дій щодо повернення військових.
- Нагадаємо, дві дружини та дівчина українських військовослужбовців, захоплених російською стороною або зниклих безвісти після захисту заводу “Азовсталь”, розповіли, що вони або мало, або зовсім не мають інформації про місцеперебування їхніх близьких.
- Українець Владислав Дутчак із позивним “Доцент”, якого евакуювали разом з іншими військовослужбовцями гарнізону Маріуполя, впевнено та незламно відповів на провокаційні запитання пропагандиста РФ.
- За підрахунками розвідки Сполученого Королівства, з маріупольського заводу вийшло, ймовірно, 1700 українських захисників.
- Пізніше дружина командира полку “Азов” Дениса Прокопенка розповіла, що українські воїни з заводу “Азовсталь”, які опинились у російському полоні, перебувають у задовільних умовах.