Матері, дружини та сестри оборонців тимчасово окупованого Маріуполя заснували організацію із захисту прав військовополонених. У такий спосіб рідні українських бійців хочуть пришвидшити процес їхнього повернення.

Про це стало відомо на брифінгу родичів військовослужбовців у Медіацентрі “Україна”.

“Жінки зі сталі” – це рада дружин та матерів, що як новостворена організація має стати медіатором між владою та родинами героїв і координувати процес повернення останніх додому.

“Наші хлопці героїчно виконали свій наказ. Наступний наказ був – скласти зброю та зберегти свої життя. Ми маємо почати новий етап боротьби – за повернення їх додому”, – зазначила дружина бійця полку “Азов” Наталія Зарицька.

Рада матиме Telegram-канал для координації дій щодо повернення військових.