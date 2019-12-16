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Riffmaster передав із СІЗО слова подяки матері Шеремета

Заарештований напередодні фігурант справи про вбивство журналіста Павла Шеремета волонтер Андрій Антоненко (рок-музикант Riffmaster), передав лист зі слідчого ізолятора.

Понеділок, 16 грудня 2019, 23:09

Фото листи опублікував в фейсбук його адвокат Святослав Жерновніков.

Як повідомлялося раніше, мати вбитого журналіста Павла Шеремета Людмила висловила думку, що розслідування не доведено до логічного завершення, а так розповіла, що боїться, що в цій справі можуть постраждати невинні люди.

Андрій Антоненко, якого слідство вважає організатором вбивства Шеремета, передав їй слова подяки за її позицію в своєму листі, написаному в СІЗО.

“Я дякую матері Павла Шеремета за те, що вона не хоче, щоб страждали невинні люди”, – написав він.

Також він подякував усім за підтримку та підкреслив, що не винен у вбивстві Шеремета.

“Спасибі всім друзям, колегам за підтримку. Я не причетний до вбивства Павла Шеремета і ні в чому не винен, що б не говорили люди зверху. Це все брехня! Повна. І з першої літери”, — додав Антоненко.

Нагадаємо, напередодні суд обрав запобіжний захід військовому та музиканту Андрію Антоненко, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Він був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави. Також була заарештована на 2 місяці Юлія Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.

Директор київського НДІ судових експертиз Олександр Рувин, співробітник якого очолював експертну комісію у справі про вбивство Шеремета, раніше фігурував у прослуховуванні глави ГБР Романа Труби, як поліграфолог, який “пише все, що хочеш”. А міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков говорив про те, що не впевнений, що зібраних правоохоронцями фактів достатньо, щоб довести провину підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

  • Український поет, прозаїк і музикант Сергій Жадан анонсував концерт в підтримку Андрія Антоненко, якого слідство вважає головним підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
  • #Букви захопилися ультранаціоналістичними ідеями і зібрали реакцію соцмереж на арешт фігурантів справи про вбивство Шеремета.
Теги: Павло Шеремет, СИЗО

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