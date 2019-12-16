Riffmaster передав із СІЗО слова подяки матері Шеремета

Фото листи опублікував в фейсбук його адвокат Святослав Жерновніков.

Як повідомлялося раніше, мати вбитого журналіста Павла Шеремета Людмила висловила думку, що розслідування не доведено до логічного завершення, а так розповіла, що боїться, що в цій справі можуть постраждати невинні люди.

Андрій Антоненко, якого слідство вважає організатором вбивства Шеремета, передав їй слова подяки за її позицію в своєму листі, написаному в СІЗО.

“Я дякую матері Павла Шеремета за те, що вона не хоче, щоб страждали невинні люди”, – написав він.

Також він подякував усім за підтримку та підкреслив, що не винен у вбивстві Шеремета.

“Спасибі всім друзям, колегам за підтримку. Я не причетний до вбивства Павла Шеремета і ні в чому не винен, що б не говорили люди зверху. Це все брехня! Повна. І з першої літери”, — додав Антоненко.