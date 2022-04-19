Riga International Film Festival пропонує переглянути стрічки сучасного українського кіно — "Стоп-Земля" і "Атлантида" та пожертвувати кошти для українців, які постраждали від війни в Україні. Зібрані кошти від показу передадуть організації "Голоси дітей".

Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

“Стоп-Земля” став найкращим фільмом у конкурсі “Berlinale Generation 14plus”. Стрічка висвітлює психологічний настрій сучасної української молоді після Майдану та 2014 року.

“Атлантида” стала українською номінацією на найкращий міжнародний повнометражний фільм на церемонії вручення премії “Оскар” у 2021 році.

RIGA IFF передасть 100% коштів від благодійних показів, які пройдуть з 14 по 30 квітня.

ДОВІДКА. Благодійна організація “Голоси дітей” надає психологічну підтримку українським дітям з 2015 року. Зокрема під час повномасштабної війни активісти допомагали евакуюватися українським родинам.