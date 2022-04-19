Про це повідомляє пресслужба фестивалю.
“Стоп-Земля” став найкращим фільмом у конкурсі “Berlinale Generation 14plus”. Стрічка висвітлює психологічний настрій сучасної української молоді після Майдану та 2014 року.
“Атлантида” стала українською номінацією на найкращий міжнародний повнометражний фільм на церемонії вручення премії “Оскар” у 2021 році.
RIGA IFF передасть 100% коштів від благодійних показів, які пройдуть з 14 по 30 квітня.
ДОВІДКА. Благодійна організація “Голоси дітей” надає психологічну підтримку українським дітям з 2015 року. Зокрема під час повномасштабної війни активісти допомагали евакуюватися українським родинам.
- Також знаменитий український кіт Степан, улюбленець мільйонів, нині з-за кордону допомагає українським притулкам для тварин та зоопаркам.
- Після початку повномасштабної війни Росії проти України у додатку “Дія” з’явилася функція допомоги ЗСУ. За час її наявності, нею скористалися вже 178 тис. українців і передали на потреби армії понад 165 мільйонів гривень.
- Нагадаємо, що напад Росії на Україну став темою номер 1 в усьому світі. Трагедія нашого народу не лишила байдужими публічних осіб, компанії, політиків і держави. З першого дня війни Україна відчула підтримку з різних куточків світу.