З 27 березня по 4 квітня під час 18 Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA триватиме правозахисна програма RIGHTS NOW!

Цьогоріч RIGHTS NOW! передбачає 11 дискусій та спілкування у “Живій бібліотеці”. Особливою по дією стане презентація нової правозахисної кампанії “За дотримання прав майбутніх матерів та батьків у пологових будинках”. У “Живій бібліотеці” “книгами” стали люди, об’єднані історіями по долання стигм, упереджень та дискримінацій, пов’язаних з їхньою спільнотою чи статусом. Серед “книг” — багаторазова переможниця Параолімпійських ігор Олена Юрківська, Джеффрі Кенні, співзасновник та вокаліст електронного гурту “Tvorchi”, громадський діяч, правозахисник Дмитро Шере мбей, трансгендерна жінка Анастасія Єва Домані, письменник Артем Чапай, волонтерка Леся Литвинова. У дискусіях разом з фахівцями/-чинями з громадського та державного секторів поговоримо про зміни у різних сферах нашого життя, спричинені пандемією коронавірусу, а також про те, як захистити своє право на здоров’я.

Відкриє правозахисну програму RIGHTS NOW! 27 березня о 15:30 дискусія “Нова реальність коро накризи: що далі?”. Ми спробуємо дослідити, які зміни відбулися у державній гуманітарній політиці, зокрема щодо подолання бідності, а також у корпоративній етиці, у сфері медичного обслуговування.

Про роль імунної системи в новій реальності та ефективні способи підвищення захисних сил організму поговоримо 28 березня о 15:30 у дискусії “Міфи про імунітет: як зберегти здоровий глузд під час пандемії?”. Продовжать правозахисну програму 29 та 30 березня о 15:30 дискусії про проблеми в лікуванні орфанних захворювань (“Рідкісні. Як орфанні хворі виборюють право на повно цінне життя?”) та складнощі паліативної медицини (“Медицина болю. Як і чим полегшити страж дання тяжкохворим?”).

Практично з першого дня після оприлюднення намірів щодо будівництва Каховської ГЕС-2 (Херсонська область) активісти, науковці та небайдужі громадяни стали на захист довкілля, історичної спадщини й права на здоров’я. 31 березня о 15:30 у дискусії “Будівництво Каховської ГЕС-2: катастрофа неминуча?” поговоримо, як громадськість збирається відстояти своє право на здоров’я та чисте довкілля.

1 квітня присвятимо двом дискусіям. О 13:30 під час дискусії “Як змінилося ставлення до менталь ного здоров’я у часи пандемії COVID-19?” дізнаємося, з якими проблемами українці та українки звертаються до психологів та як коронавірус упливає на нервову систему й роботу мозку. Продовжить цей день о 15:30 дискусія “Павутиння соцмереж: у які пастки потрапляють діти?”. Експерт(к)и з цифрової безпеки розвінчають міфи щодо “груп смерті”, а також ви почуєте, яких результатів вдалося досягти за два роки Всеукраїнської кампанії проти кібербулінгу Docudays UA.

Збройний конфлікт на Сході України та анексія Криму вплинули на якість життя багатьох українців та українок. 2 квітня о 15:30 відбудеться дискусія “Реабілітація здоров’я постраждалих від збройного конфлікту на Сході та анексії Криму. Що пропонує держава?”.

Непросту розмову про медичну допомогу в місцях позбавлення волі розпочнемо 3 квітня о 15:30. У дискусії “В’язнична медицина. Яку допомогу отримують хворі?” з’ясуємо, як лікують хворих у пенітенціарних установах та які шляхи реформування в’язничної медицини.

Закриватимуть правозахисну програму RIGHTS NOW! дві дискусії. 4 квітня о 13:30 у розмові “Сексуальне здоров’я: до чого тут права людини?” поговоримо, як сексуальні та репродуктивні права впливають на якість життя. А вже о 15:30 у дискусії “Права матерів і батьків у пологових будинках: очікування та реальність” поспілкуємося про те, чому українки та українці й далі зазнають травм під час народження дитини. Зокрема, презентуємо нову правозахисну кампанію “За дотримання прав майбутніх матерів та батьків у пологових будинках”.

Спеціальною подією фестивалю Docudays UA, дотичною до теми нової правозахисної кампанії, стане показ стрічки “Невидимі” (Словаччина, 87 хв) режисерки Майї Мартіняк. Героїні стрічки мають досвід народження дитини, схожий на досвід тисячі українських жінок, які часто змушені мовчати про пологові травми через тиск оточення або медичного персоналу.

Стрічку “Невидимі” під час 18 Docudays UA можна буде переглянути у кінотеатрі “Жовтень” та в онлайн-кінотеатрі DOCUSPACE.

Правозахисна програма RIGHTS NOW! та “Жива бібліотека” відбудуться онлайн. Приєднатися до трансляцій дискусій можна у Facebook та YouTube фестивалю Docudays UA, а також в онлайн-кіно театрі DOCUSPACE.

Сесії “читання” у “Живій бібліотеці” відбуватимуться на платформі Zoom. Участь вільна за попередньою реєстрацією.

Усі дискусії RIGHTS NOW! супроводжуватиме переклад жестовою мовою, що стало можливо завдяки проєкту “Інклюзивно привітні”.