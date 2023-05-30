За рік діяльності Шевченко залучив на допомогу Україні десятки мільйонів гривень, дав сотні інтерв'ю, провів та взяв участь у низці благодійних подій та долучився чи не до всіх зборів UNITED24: від машин швидкої допомоги до генераторів для лікарень.

Джерело: UNITED24

У травні 2022 року Президент України Володимир Зеленський оголосив першого амбасадора фандрейзингової платформи UNITED24 — ним став легендарний український футболіст і тренер Андрій Шевченко.

“Я побачив, скільки коштів перерахували іноземці в перші дні війни і який відсоток із них дійшов до України. Через UNITED24 благодійні внески з усього світу одразу потрапляють до України, і це найважливіше. Для мене бути амбасадором — це, перш за все, відповідальність і гордість. А ще щоденна робота. За цей рік я побував у кількох десятках країн та зустрічався з тисячами людей. У них усіх різна позиція: хтось підтримує Україну відкрито та постійно, хтось робить пожертви анонімно, хтось тільки роздумує над своїм першим внеском та публічною позицією. Моя задача — зробити так, щоб усі ці люди були з нашою країною і залишалися з нею до перемоги та ще багато-багато років після”, — прокоментував Андрій Шевченко.

“На початку роботи UNITED24 ми надіслали понад тисячу листів потенційним амбасадорам. Втім, отримали лише кілька відповідей — і всі вони були негативними. Адже амбасадор UNITED24 — це не разовий допис у соцмережах, а постійна робота, персональна відповідальність за збори, спілкування з пресою, велика кількість івентів. Шевченко став першим, хто відповів “так”. Він розпечатав ворота амбасадорства, і слідом за ним прийшли Imagine Dragons, Balenciaga, Марк Гемілл та інші люди, які щодня підтримують Україну на шляху до перемоги. Тож ми безмежно вдячні Андрію за кожний збір, кожний захід і ту величезну любов до України, яку ми відчуваємо щодня”, — говорить координаторка платформи Ярослава Гресь.

5 найбільших зборів за участі Шевченка:

1. Благодійний аукціон у Лондоні. Шевченко розпочинав діяльність як амбасадор напряму “Медична допомога”. Його першим великим івентом став благодійний аукціон у Лондоні, під час якого зібрали понад 700 000 фунтів, з яких 361 000 фунтів (понад 16 500 000 гривень) перерахували через UNITED24 на закупівлю медичного обладнання. Шевченко особисто зустрічався з бригадами швидкої допомоги у Дніпрі, які працюють з придбаними апаратами ШВЛ, та з перших вуст дізнався історії людей, врятованих завдяки цьому обладнанню.

2. “24 000 друзів України” — підписка на 24 долари. У серпні 2022 року Шевченко разом з американським актором Лієвом Шрайбером розпочали кампанію залучення донорів до підписки на щомісячну пожертву 24 доларів через UNITED24. Завдяки проєкту на медичну допомогу було зібрано майже 960 000 доларів (понад 35 000 000 гривень).

3. Завершальний акорд збору на “Ловця шахедів”. У результаті спільного збору monobank, Олега Гороховського та Ігоря Лаченкова на систему протидії ворожим дронам загальна сума внесків склала 142 000 000 гривень. Команда UNITED24 попросила Андрія підтримати проєкт публічно та підписати декілька браслетів для тих, хто зробить пожертву. Шевченко погодився. Протягом декількох годин було зібрано ще 8 000 000 гривень.

4. Стадіон “Чемпіон”. На початку листопада 2022 року Шевченко дав старт першому проєкту UNITED24 за напрямом “Відбудова України” — відкрив збір коштів на відновлення зруйнованого росіянами стадіону “Чемпіон” в Ірпені. До збору одразу долучилися футбольні клуби “Мілан” та “Шахтар”, а також клуби італійської Серії А, які викупили прапор із підписом Президента Зеленського за 110 000 євро на благодійному вечорі у Мілані. Загалом на відбудову стадіону було зібрано 600 000 євро (понад 23 000 000 гривень).

5. Light Up Ukraine. 29 листопада 2022 року одразу шість амбасадорів UNITED24 запустили збір на генератори для українських лікарень. Разом з астронавтом Скоттом Келлі та чемпіоном з боксу Олександром Усиком Шевченко знявся у проникливому ролику на підтримку цього збору. Фото Андрія на темному стадіоні НСК “Олімпійський” облетіло весь світ. Разом амбасадорам платформи вдалося зібрати на генератори 3 000 000 доларів (понад 110 000 000 гривень).