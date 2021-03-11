2020 рік - рік пандемії COVID-19 - був дуже складним для світової економіки та й життя людей в цілому. У багатьох країнах вдавалися до радикальних заходів - закривали школи, магазини, торговельні центри, заводи, метро, ​​- аби тільки знизити кількість заражень і смертей від коронавірусу.

#Букви переглянули кілька джерел і зібрали воєдино основні цифри – як саме пандемія позначилася на світовій економіці.

За даними Financial Times, минулорічний спад економіки був найбільш серйозним, щонайменше, з 1930-х років.

Зараз же економічна активність почала відновлюватися після ослаблення карантинних обмежень, але тепер доводиться стикатися з новим викликом, адже кількість заражень знову починає зростати.

COVID-19 у цифрах

Станом на 10 березня 2021 року в світі нараховується 117 млн 332 тис. 262 підтверджених випадків захворювання:

країни Північної і Південної Америк – 52 млн 036 тис. 069 випадків;

Європа – 40 млн 219 тис. 203 випадків;

Південно-Східна Азія – 13 млн 759 тис. 594 випадків;

Східне Середземномор’я – 6 млн 720 тис. 130 випадків;

Африка – 2 млн 916 тис. 079 випадків;

Західний Тихоокеанський регіон – 1 млн 680 тис. 442 випадків.

2 млн 605 тис. 356 зареєстрованих смертей.

Станом на 8 березня 2021 року введено 268 205 245 доз вакцини.

COVID-19 в Україні

Станом на 11 березня 2021 року в Україні:

захворіло – 1 425 522 особи;

одужало – 1 210 246 осіб;

летальних випадків – 27 685;

проведено ПЛР-тестувань – 7 235 711.

В Україні від початку кампанії щеплено 29 378 осіб. Це лише перша доза вакцини. Наразі загальна кількість ввезених вакцин становить 500 тисяч.

Сфера дозвілля

Відвідування розважальних закладів та ресторанів потроху зростає. На графіку в процентах вказано відвідування ресторанів, пабів, кафе та інших розважальних закладів в період з лютого 2020 по лютий 2021.

Зайнятість

Рівень вакансій залишається низьким у багатьох країнах.

За даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), в Сполучених Штатах рівень безробіття становить 8,9%, що свідчить про припинення десятирічного зростання числа робочих місць.

Кількість нових робочих місць як і раніше дуже низько в багатьох країнах.

Рівень зайнятості в Австралії повернувся до рівня 2019 року, а ось у у Франції, Іспанії, Великій Британії і деяких інших країнах все ще нижче допандемічного рівня.

Туризм

Сфера туризму зростає дуже повільно і все ще залишається досить крихкою. На графіку представлені дані про рівень бронювань і виручки в порівнянні з тим же періодом, але в 2019 році.

Туризм був одним з секторів, які найбільше постраждали від строгих обмежень і заборон на поїздки в березні і квітні 2020 року. За даними Всесвітньої туристської організації ООН, в 2020 році такі поїздки скоротилися на 58-78%. За оцінками, від 100 до 120 млн робочих місць в сфері прямого туризму знаходяться під загрозою.

Зниження туризму в різних країнах:

У міру послаблення обмежень і відкриття кордонів в Азії і Європі міжнародні поїздки повільно, але відновлюються. Однак останні дані з сайту seetransparent.com показують, що рівень бронювань все ще досить низький, і люди як і раніше з обережністю ставляться до своїх планів на майбутнє.

Період із 20 січня 2020 року по лютий 2021 року.

А цей графік показує, що кількість міжнародних авіаперельотів все ще на досить низькому рівні у порівнянні з 2019 роком.

Згідно з даними, опублікованими Flightradar24, обсяг комерційних авіаперевезень в січні був фактично вище аналогічного періоду роком раніше. Однак в кінці березня їх кількість різко впала і до початку квітня склало близько третини від звичайного рівня.

Акції та фондові ринки

На фондових ринках постійно присутній рух. Акції компаній купуються і продаються, що в свою чергу може вплинути на рівень пенсій або особистих заощаджень.

FTSE, Dow Jones Industrial Average і Nikkei різко впали, оскільки в перші місяці кризи число випадків COVID-19 зросла.

Основні фондові ринки Азії і США відновилися після оголошення про випуск першої вакцини в листопаді, але індекс FTSE все ще перебуває в негативній зоні.

FTSE впав на 14,3% в 2020 році, що стало найгіршим показником з 2008 року.

У відповідь центральні банки багатьох країн, включаючи Велику Британію, знизили процентні ставки. Теоретично це повинно здешевити запозичення і стимулювати економіку. Деякі ринки відновилися в січні цього року, але це нормальна тенденція, відома як “ефект січня”.

Аналітики стурбовані тим, що можливість подальших локдаунів і затримок з вакцинацією може спровокувати ще більшу волатильність ринку в цьому році.

Більшість країн у рецесії

Якщо економіка зростає, це зазвичай означає більше нових робочих місць.

Рецесія вимірюється шляхом розгляду процентного зміни валового внутрішнього продукту або вартості вироблених товарів і послуг, зазвичай за три місяці або рік.

За оцінками МВФ, світова економіка скоротилася на 4,4% в 2020 році. Організація описала цей спад як найгірший з часів Великої депресії 1930-х років.

Єдиною економікою, яка росла в 2020 році, був Китай. Він зареєстрував зростання на 2,3%.

Однак МВФ прогнозує зростання світової економіки на 5,2% у 2021 році.

Це буде в першу чергу завдяки таким країнам, як Індія і Китай, зростання яких, за прогнозами, складе 8,8% і 8,2% відповідно.

Шопінг … вдома

Відвідуваність магазинів роздрібної торгівлі різко впала, оскільки в 2020 році покупці не виходили з дому. Люди віддавали перевазі онлайн-покупок.

За даними дослідницької компанії ShopperTrak, кількість тих, хто ходив в магазини знизилося ще більше після першого локдауна.

Найменше люди ходили у магазини в Німеччині (падіння на -97%), Великій Британії (-78%)

Окремі дослідження показують, що споживачі все ще побоюються ходити в магазини. Гігант бухгалтерського обліку EY заявляє, що 67% клієнтів тепер не бажають їхати за покупками більш ніж на 5 кілометрів.

Ця зміна купівельного поведінки призвело до значного зростання виручки – в 2020 році світовий показник склав 3,9 трильйона доларів.

Фармацевтичні компанії серед тих, хто у виграші

Злетіли акції деяких фармацевтичних компаній, що займаються розробкою вакцин проти COVID-19.

Значно зросли акції Moderna, Novavax і AstraZeneca. А ось вартість акцій Pfizer впала. Партнерство з BioNTech, висока вартість виробництва вакцини і її логістика, а також зростаюча кілкість конкурентів знизили довіру інвесторів до компанії. При цьому компанія зможе збільшити виручку в 2021 році.

За матеріалами Financial Times, BBC News.