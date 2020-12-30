Covid-19 Україна

оновлено 30.12.2020 о 15:02

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Рік пандемії COVID-19: ВООЗ закликає до справедливого розподілу вакцин

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, відзначаючи рік, відколи Китай повідомив про перші випадки зараження коронавірусом, закликав країни забезпечити доступність вакцин людям, які перебувають у зоні ризику, не лише серед багатих націй.

Середа, 30 грудня 2020, 16:24

Про це у середу, 30 грудня, повідомляє Reuters.

Генеральний директор ВООЗ зазначив, що система COVAX потребує фінансування у розмірі 4 мільярдів доларів для придбання вакцин проти COVID-19 для розповсюдження в країнах з низьким та середнім рівнем доходу.

“Вакцини дають велику надію змінити хід пандемії. Але щоб захистити світ, ми повинні забезпечити вакциною всіх людей із зони ризику не лише в країнах, які можуть собі дозволити вакцини”, – сказав він.

Він також закликав країни боротися з теоріями змови та нападами на науку. Глава ВООЗ додав, що світ може “пройти останні милі цієї кризи разом, допомагаючи один одному на шляху, від справедливого обміну вакцинами до співчуття та турботи”.

Нагадаємо, що понад 81,84 мільйона людей заразилися новим коронавірусом у всьому світі, а 1 788 443 померли.

  • Британські вчені з Університету коледжу Лондона (UCLH) почали випробування нового препарату проти коронавірусу Storm Chaser на основі антитіл.
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Теги: COVID-19, вакцина, Коронавірус

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