Рік тому, 16 березня, російські військові цілеспрямовано скинули надпотужну фугасну авіабомбу ФАБ-500 на Донецький академічний обласний театр у Маріуполі. Тоді у будівлі переховувалися до 1 200 мирних мешканців. За попередніми оцінками, внаслідок бомбардування на місці загинули 300 осіб. Окупанти, намагаючись, приховати воєнний злочин, знесли театр під приводом так званої "реконструкції".

Про це повідомляють #Букви.

16 березня 2022 року російські війська скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі. Тоді у ньому переховувалося від 500 до 1 200 цивільних жителів міста.

Внаслідок бомбардування центральна частина театру зруйнувалася, а уламками завалило вхід до бомбосховища, що знаходилося в будівлі.

Зауважимо, що росіян не зупинив надпис “ДІТИ” перед театром. 25 березня 2022 року у Маріупольській міській раді заявили, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 осіб.

Міжнародна організація Amnesty International, яка займалась розслідуванням знищення Маріупольського драматичного театру, на тлі зібраних доказів дійшла висновку, що окупанти свідомо скинули на театр бомбу знаючи, що там переховуються мирні мешканці.

“Після декількох місяців ретельного розслідування, аналізу супутникових фото та опитування десятків свідків, ми дійшли висновку, що удар був явним воєнним злочином, здійсненим російськими військами”, — заявила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.

Після цього росіяни оголосили про так звану “реконструкцію” театру. Там будівельники почали знаходити тіла людей. Також вони нарікали на трупний сморід. Для того, аби наслідки злочину не бачили місцеві жителі окупанти почали будувати паркан навколо драмтеатру.

23 грудня 2022 року стало відомо, що росіяни знесли руїни театру.

Президент України Володимир Зеленський нагадав про перші роковини трагедії, заявивши, що крок за кроком Україна йде до того, аби забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти українців.

“Рік тому Росія цілеспрямовано та жорстоко скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Поруч із будівлею був напис “Діти”, який неможливо було не помітити. Там ховалися від обстрілів сотні людей”, — сказав Глава держави.

ДОВІДКА. Донецький академічний обласний театр — один з найстаріших театрів Лівобережної України. Будівлю спорудили у 1956—1960 роках за проєктом архітекторів Крилова та Малишенка. Головний фасад побудували із кримського інкерманського сірого каменю. Раніше театр мав дві сцени: головну на 680 місць, а також малу на 62 місця.