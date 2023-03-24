Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагадав, що рік тому, 24 березня 2022 року, українські захисники знищили ворожий десантний корабель, пришвартований у морському порту тимчасово окупованого Бердянська.

Відповідний допис та відео Головнокомандувач ЗСУ опублікував у Telegram.

Він зазначив, що рік тому, 24 березня, Збройні сили України завдали ракетного удару по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого Бердянська. Великі десантні кораблі “Орськ”, “Цезарь Кунніков”, “Новочеркаськ” отримали пошкодження, “Саратов” було знищено.

“Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою – ні на суші, ні на воді”, – зазначив Валерій Залужний.

Нагадаємо, у березні минулого року українські військові повідомили, що їм вдалось знищити великий десантний корабель “Орськ” із Чорноморського флоту російських загарбників. Корабель знаходився у порту Бердянська.

Тоді ж у тимчасово захопленому РФ порту Бердянська ЗСУ знищили корабель “Саратов” Чорноморського флоту росіян. Згодом пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.

Згодом американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки знищеного в порту окупованого Бердянська російського корабля “Саратов”. На супутникових фото видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу “Алігатор”.

Пізніше влітку, пропагандистські видання повідомили про те, що 1 липня російські військові підняли корабель “Саратов”, який у березні затопило з екіпажем у порту Бердянська Запорізької області після удару Збройних сил України. Тоді ж представник окупаційної влади Бердянська Олександр Сауленко повідомив, що “Саратов” планують відправити на ремонт до міста Керч.