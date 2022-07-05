В Одесі відбулося судове засідання щодо чоловіка та жінки, які у громадському місці на території закладу відпочинку задовольняли свої сексуальні потреби, чим вчинили грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося винятковим цинізмом. Чоловіку та жінці обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на 1 рік.

Про це йдеться у рішенні суду, яке опублікував Єдиний державний реєстр судових рішень.

Під час розслідування виявилося, що чоловік є громадянином Білорусі та має двох дітей. Жінка родом із Закарпаття та є громадянкою України. Вони раніше не були судимі, пара визнала свою провину й пожалкувала про цей вчинок.

11 червня 2022 року, пара прибула у громадське місце на територію закладу відпочинку та перебуваючи у відкритому бунгало порушила громадський порядок: привселюдно здійснили статевий акт.

“За таких обставин, своїми умисними діями чоловік та жінка вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.296 КК України, за кваліфікуючими ознаками хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося винятковим цинізмом, вчинене групою осіб”, – йдеться у справі.

Суд ухвалив рішення відповідно до ст.75 КК України звільнити чоловіка та жінку від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк один рік.

Нагадаємо, що очевидці події зняли пару на відео, яке правоохоронці виявили під час моніторингу пабліків та новинних сайтів.