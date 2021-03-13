Батьки 26-річної Бреонни Тейлор, яку ненавмисно застрелили поліцейські в її ж будинку, вимагають покарати винуватців смерті їхньої дочки, через рік після події.

Про це нагадали американські ЗМІ.

Бреонна працювала медиком на машині швидкої допомоги в Луїсвіллі (штат Кентуккі). Одного разу вночі в її будинок увійшли поліцейські. Вони шукали наркотики. Хлопець Бреонни вирішив, що їх грабують і відкрив вогонь зі своєї зброї. Поліцейські почали стріляти у відповідь. В результаті перестрілки загинула Бреонна. Це сталося 13 березня 2020 року.

Батьки дівчини та адвокат, вимагають покарати винуватців події. Вони нагадують, що Бреонна загинула, хоча підозрюваного, якого в ту ніч шукала поліція, не було в її будинку.

Тієї ночі в будинку пролунало 32 постріли. Але нікому з поліцейських, які стріляли в будинку дівчини, не було пред’явлено звинувачення в зв’язку зі смертю Бреонни. Трьох поліцейських, причетних до інциденту, звільнили.

У вересні місто Луїсвілл оголосило про виплату 12 мільйонів доларів за позовом про неправомірну смерті, поданим сім’єю Тейлор.

“Її смерть викликала в Луїсвіллі і країні рух за расову справедливість. Тисячі людей вийшли на вулиці своїх міст по всій країні і всьому світу. Всі вони волали до справедливість для Бреонни”, – сказав мер Луїсвілля Грег Фішер.

Але адвокат у справі Бреонни вважає, що справедливість ще не восторжествувала, посилаючись на відсутність кримінальних звинувачень. Він зазначив, що необхідна більш широка реформа кримінального правосуддя.

Мати Бреонни, Таміко Палмер, недавно подала скаргу до відділу професійних стандартів поліцейського управління на шістьох поліцейських за їх участь в розслідуванні, який включав рейд. В одному з інтерв’ю Палмер висловила розчарування відсутністю відповідальних у справі і закликала продовжувати вимагати справедливості.

“Не можу повірити, що минув рік, а ми все ще просимо людей чинити правильно. Це не означає, що поліція погана, але відповідальних все ще немає”, – сказала вона.

Суд у цій справі відбувся у вересні. Тоді люди в Луїсвіллі очікували почути від суду обвинувальні вироки на адресу поліцейських Бретта Хенкісона, Джонатана Маттінглі і Майлза Косгроува.

Але генеральний прокурор Кентуккі Деніел Кемерон не оголосив жодних звинувачень, безпосередньо пов’язаних зі смертю Тейлор. Він пояснив, що правоохоронці стріляли не просто так, а смерть Бреонни була наслідком вогню у відповідь.