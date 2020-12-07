Апеляційну скаргу на тримання під вартою підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка суд розгляне сьогодні, 7 грудня о 11:30.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Free Riff.

“Майже рік український музикант, волонтер, військовослужбовець Сил Спеціальних Операцій ЗСУ України, люблячий чоловік та татко двух малеч перебуває за ґратами. Незважаючи на докази непричетності які надає захист, Андрія тримають за ґратами. Ми дуже сподіваємося, що справедливість переможе і запрошуємо всіх підтримати своєю присутністю Андрія Антоненка на цьому судовому засіданні. 07.12.2020, 11:30. Апеляційний суд міста Києва. Вул. солом’янська 2а. Будь ласка дотримуйтесь соціальної дистанції, вдягайте маски і до зустрічі під судом”, – йдеться в повідомленні.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.