Римо-католицька церква США, попри попередження Ватикану, вирішила відмовити президенту країни Джо Байдену в причасті, бо він підтримує аборти та захищає права ЛГБТК+.

Таке рішення було прийнято на загальнонаціональній конференції католицьких єпископів, повідомляє видання The New York Times.

Відповідну заяву опублікували після завершення ради єпископів. “За” проголосували 73% єпископів, а “проти” – 24%.

Байден – президент-католик після Джиммі Картера, 39-го американського лідера. Протягом всього життя Байден регулярно відвідував церковні служби та брав участь в причасті.

Католицькі священники домовились, що аналогічні правила (заборона брати участь в причасті) діятимуть стосовно інших політичних, культурних, світських лідерів. Вони вважають, що якщо прихожанин приймає причастя, то його життя має відповідати церковним канонам.

Католицька церква категорично не підтримує Байдена у двох питаннях – стосовно захисту прав секс-меншин (ЛГБТК+) та стосовно дозволу на аборти (протестант Дональд Трамп став першим американським лідером, який був категорично проти та навіть брав участь в акціях протесту проти абортів).

У виданні зазначили, що президент Байден, як і Папа римський Франциск – представники ліберального християнства, “орієнтованого не стільки на сексуальну політику, скільки на расову нерівність, зміни клімату та бідність”.

В листопаді єпископи зберуться знову. Очікується, що тоді й буде ухвалено остаточне рішення.