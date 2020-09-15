Аеропорт Фьюмічіно в Римі став першим аеропортом у світі, який отримав нагороду "п'ять зірок" в анти-COVID рейтингу від британської компанії Skytrax.

Про це повідомляє видання CNN.

Британська консалтингова фірма Skytrax, що спеціалізується на вивченні якості надання послуг авіакомпаніями та аеропортами, щороку робить рейтинг найкращих аеропортів.

Але глобальна криза, пов’язаний з COVID-19, наштовхнула організацію на ідею придумати нову нагороду — відзнаку в області гігієни.

Згідно з рейтинговою системою Skytrax, аеропорти можуть отримати від 2 до 5 зірок. П’ять зірок — це “дуже високі стандарти чистоти та технічного обслуговування в аеропорту”, ​​чотири зірки — “добре”, а три — “середні”. Найнижчий рейтинг — дві зірки, означає, що протоколи аеропорту щодо боротьби с коронавірусом “потребують доопрацювання”.

Поки Skytrax, головний офіс якого знаходиться у Великій Британії, може перевіряти тільки європейські аеропорти. Наразі було перевірено 4 аеропорти. Три з них — Малага-Коста-дель-Соль (AGP) в Іспанії, аеропорт Ніцци Лазурний Берег (NCE) у Франції та лондонський аеропорт Хітроу (LHR) — отримали по “три зірки”.

Єдиний аеропорт на сьогодні, який має відзнаку “п’ять зірок” — Аеропорт Фьюмічіно (FCO) в Римі. Він також відомий як міжнародний аеропорт Леонардо да Вінчі. Це найбільш завантажений аеропортом Італії.

1 вересня у FCO відкрився центр швидкого тестування на коронавірус. Його площа — близько 2 тисяч квадратних метрів. Тестування робить Червоний Хрест Італії.

Skytrax зазначила у своєму огляді не тільки організоване швидке тестування. Аеропорт також отримав бали за наявність вивісок декількома мовами, які легко читаються, суворе дотримання правил носіння масок, явну присутність прибиральників.

Компанія сподівається також оцінити аеропорти в Північній Америці, на Близькому Сході й в Азії восени 2020 року, коли почнуть відкриватися кордони.