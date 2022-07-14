Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав під час дискусії ОПОРА.Live.
“Зараз відбувається вихід Ріната Ахметова одразу від двох критеріїв, які б давали можливість віднести його до реєстру олігархів. Так, відбувається вихід з-під критерію участі у політичному житті через втрату мандату його бізнес-партнером Вадимом Новинським. А також вихід з медійного бізнесу як критерію впливу на медіасферу”, – зазначив Денис Молюська.
За його словами, саме Новинський був прямим зв’язком для того, щоб визнати олігархом Ріната Ахметова. Тому, що вони є партнерами по бізнесу, а Новинський як народний депутат є політичною фігурою. І у випадку продовження його статусу як народного депутата спрацьовувала б ознака участі у політичному житті, що додавала б і автоматично перетворювала б Ріната Ахметова в олігарха.
“Тому в такій ситуації відмова від мандату, була це метою чи не була це метою – не знаю, судити не буду, але прибрала прямий зв’язок Ахметова з парламентом і прибрала найочевиднішу ознаку участі у політичному житті для нього”, – заявив Денис Молюська.
Також він додав, що є ймовірність того, що Рінат Ахметов згодом може повернутися в медіабізнес.
“Це моя суб’єктивна думка, не готовий говорити, що це так, але видається, що юридично це “нога у дверях” з тим, щоб не закрити собі повністю юридичні механізми повернення в бізнес назад”, – наголосив міністр юстиції України.
Нагадаємо, що 11 липня український бізнесмен Рінат Ахметов заявив про рішення інвестиційної компанії SCM вийти з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні. Також припиняється діяльність онлайн-медіа МГУ.
Рішення продиктоване набранням чинності законом “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.
- З 00:00 12 липня всі телеканали та онлайн-інтернет видання, які входять до “Медіа Група Україна”, припинили оновлення. Це сталось після заяви бізнесмена Ріната Ахметова про вихід інвестиційної групи SCM з “Медіа Група Україна”.
- Нагадаємо, що 5 листопада 2021 року голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 5599 “про олігархів”.
- Раніше повідомлялося, що український олігарх Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини стосовно компенсації за грубі порушення його прав власності Росією. Йдеться про знищення окупантами металургійного комбінату “Азовсталь” та багатьох інших промислових підприємств.