Рінат Ахметов вийшов відразу з-під двох критеріїв визнання олігархом після виходу з медіабізнесу та після складання депутатського мандату його бізнес-партнером Вадимом Новинським.

Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав під час дискусії ОПОРА.Live.

“Зараз відбувається вихід Ріната Ахметова одразу від двох критеріїв, які б давали можливість віднести його до реєстру олігархів. Так, відбувається вихід з-під критерію участі у політичному житті через втрату мандату його бізнес-партнером Вадимом Новинським. А також вихід з медійного бізнесу як критерію впливу на медіасферу”, – зазначив Денис Молюська.

За його словами, саме Новинський був прямим зв’язком для того, щоб визнати олігархом Ріната Ахметова. Тому, що вони є партнерами по бізнесу, а Новинський як народний депутат є політичною фігурою. І у випадку продовження його статусу як народного депутата спрацьовувала б ознака участі у політичному житті, що додавала б і автоматично перетворювала б Ріната Ахметова в олігарха.

“Тому в такій ситуації відмова від мандату, була це метою чи не була це метою – не знаю, судити не буду, але прибрала прямий зв’язок Ахметова з парламентом і прибрала найочевиднішу ознаку участі у політичному житті для нього”, – заявив Денис Молюська.

Також він додав, що є ймовірність того, що Рінат Ахметов згодом може повернутися в медіабізнес.

“Це моя суб’єктивна думка, не готовий говорити, що це так, але видається, що юридично це “нога у дверях” з тим, щоб не закрити собі повністю юридичні механізми повернення в бізнес назад”, – наголосив міністр юстиції України.

Нагадаємо, що 11 липня український бізнесмен Рінат Ахметов заявив про рішення інвестиційної компанії SCM вийти з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні. Також припиняється діяльність онлайн-медіа МГУ.

Рішення продиктоване набранням чинності законом “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.