Український бізнесмен Рінат Ахметов ініціює арбітраж проти Росії за захоплені активи у Донецькій і Луганській областях задля фінансування майбутньої відбудови України.

Про це інформує пресслужба System Capital Management (SCM).

Зокрема Рінат Ахметов вимагатиме від Росії компенсації усіх збитків, завданих йому внаслідок втручання у діяльність чи експропріації активів та інвестицій так званими “ДНР” та “ЛНР” під керівництвом або контролем Росії в 2014-2017 роках.

Зазначається, що до таких активів входять десятки підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів, нерухомість, в тому числі “Єнакіївський металургійний завод”, “ДТЕК Ровенькиантрацит”, “ДТЕК Свердловантрацит”, навчально-тренувальна база “Кірша” та “Донбас Арена”, в будівництво якої було інвестовано понад 400 мільйонів доларів.

За інформацією SCM, гроші, які відшкодовуватиме агресор, будуть в майбутньому спрямовані на відновлення України.

“Росія має понести покарання за свої злочини проти України та українців, відлік яких ведеться з 2014 року. Тому я подаю позов на повне відшкодування країною-агресором усіх заподіяних нам з 2014 року збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Справедливість має бути відновлено, і агресор має понести як фінансове, так і кримінальне покарання. Відшкодовані кошти я вкладатиму у відновлення та будівництво нових підприємств, створення робочих місць та зростання економіки України”, – заявив Рінат Ахметов.

Нагадаємо, що влітку минулого року Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини стосовно компенсації за грубі порушення його прав власності Росією. Мовиться про знищення російськими окупантами металургійного комбінату “Азовсталь” та багатьох інших промислових підприємств.