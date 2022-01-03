Рінат Ахметов збільшив статки на 55% за 2021 рік – Bloomberg

Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.
Згідно з оприлюдненим рейтингом, Рінат Ахметов є єдиним представником України у Bloomberg Billionaires Index, загальний статок якого оцінюють у $11,7 млрд.
Відповідно до підрахунків Bloomberg, на особисті кошти Рінат Ахметов може придбати 6,4 млн унцій золота або 150 млн барелів нафти. Його статки можна порівняти з 0,0558% ВВП США.
“Найбагатша людина України володіє SCM Limited, найбільшим промисловим конгломератом країни. Маріупольська компанія інвестує в металургію, видобуток корисних копалин та енергетику. Він володіє енергетичною компанією ДТЕК та контролює 71,2% акцій Метінвесту, найбільшого виробника сталі у країні”, – зазначено у профілі бізнесмена.
Довідка. Bloomberg Billionaires Index – це щоденний рейтинг найбагатших людей світу. Детальна інформація про розрахунки наведена в аналізі капіталу на сторінці профілю кожного мільярдера. Цифри оновлюються наприкінці кожного торгового дня в Нью-Йорку.
- Нагадаємо, у березні 2021 року журнал “Forbes Україна” оновив список найбагатших людей України. Першість все ще тримає Рінат Ахметов, а дехто помножив свої статки більш як удвоє.
- Також статки кума Володимира Путіна, бізнесмена та голови політради партії “ОПЗЖ” Віктора Медведчука зросли у 21,5 раза за час президентства Володимира Зеленського.
- У грудні 2020 року сім’я Ріната Ахметова придбала віллу в передмісті Женеви, Швейцарія. Ціна елітної нерухомості — 60 млн швейцарських франків або 64 млн доларів. Зазначимо, що це не єдина елітна нерухомість сім’ї Ахметова за кордоном. Зокрема у 2007 році мільярдер купив найдорожчу квартиру у світі, зайнявши три поверхи житлового комплексу “One Hyde Park”. Квартира коштувала йому щонайменше 220 млн доларів та ще 60 млн доларів за меблювання. У 2019 році Ахметов купив палац бельгійського короля Леопольда II на Французькій Рив’єрі в Сен-Жан-Кап-Ферра за 200 млн доларів. Також бізнесмен є власником будинку у французькому Куршавелі. Ціна елітної нерухомості з видом на гори невідома.
- З 27 січня 2020 року Кап-Ферра – мис на Лазурному березі Франції, буде асоціюватися з українським олігархом Рінатом Ахметовим, який купив там найдорожчу віллу Les Cedres. “Букви” побували на “об’єкті”. Детальніше про це – у матеріалі.