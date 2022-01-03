Рінат Ахметов збільшив статки на 55% за 2021 рік – Bloomberg

Український бізнесмен Рінат Ахметов збільшив власні статки на $4,14 млрд за 2021 рік. Станом на початок січня 2022 року він посідає 190 місце у рейтингу 500 найбагатших людей планети.

Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.

Згідно з оприлюдненим рейтингом, Рінат Ахметов є єдиним представником України у Bloomberg Billionaires Index, загальний статок якого оцінюють у $11,7 млрд.

Відповідно до підрахунків Bloomberg, на особисті кошти Рінат Ахметов може придбати 6,4 млн унцій золота або 150 млн барелів нафти. Його статки можна порівняти з 0,0558% ВВП США.

“Найбагатша людина України володіє SCM Limited, найбільшим промисловим конгломератом країни. Маріупольська компанія інвестує в металургію, видобуток корисних копалин та енергетику. Він володіє енергетичною компанією ДТЕК та контролює 71,2% акцій Метінвесту, найбільшого виробника сталі у країні”, – зазначено у профілі бізнесмена.

Довідка. Bloomberg Billionaires Index – це щоденний рейтинг найбагатших людей світу. Детальна інформація про розрахунки наведена в аналізі капіталу на сторінці профілю кожного мільярдера. Цифри оновлюються наприкінці кожного торгового дня в Нью-Йорку.