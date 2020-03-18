Ринки у столиці продовжують працювати: у КМДА обіцяють карати

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, відкритим залишається один з найбільших ринків продуктів харчування у столиці “Базар на Лісовій”. На ньому продовжують продавати м’ясо, ковбасні вироби, овочі та фрукти тощо.

Слід зазначити, що більшість як продавців, так і покупців не користуються медичними масками. Також на прилавках не видно антисептиків.

У Київській державній міській адміністрації зазначили, що департамент промисловості та розвитку підприємництва та районні держадміністрації спільно з Національною поліцією України будуть забезпечувати моніторинг ринкової мережі міста для недопущення несанкціонованої роботи. Зокрема, порушників каратимуть відповідно до статті 325 Кримінального кодексу України (штраф до 100 неоподаткованих мінімумів, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років).

“Я розумію, що навіть кілька тижнів простою – це великі втрати для людей, які годують всю сім’ю своєю працею на ринку чи магазинчику. Однак, на жаль, сьогодні в такій ситуації живе увесь світ. І закриття місць, де люди можуть перетинатися, – це частина тих заходів, які допоможуть багатьом зберегти своє здоров’я та життя. Тому я підписав окреме доручення, яке передбачає перевірку і моніторинг спільно з підрозділами Національної поліції України несанкціонованої роботи ринків. І в разі виявлення таких фактів буде вжито заходів відповідно до статті 325 Кримінального кодексу України. А саме: порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням”, – повідомив заступник голови КМДА Володимир Слончак.

Він наголосив, заборона роботи підприємств ринкової мережі будь-якої форми власності та підпорядкування триватиме з 18 березня попередньо до 3 квітня 2020 року.

“Також я звертаюся до підприємців міста Києва із проханням не чекати приїзду служб, а закрити свої магазини, кіоски, МАФи, місця на ринках уже сьогодні. Ви люди з високою відповідальністю, тому вірю, що ви з усією людяністю поставитеся до своїх підлеглих і, зокрема, не будете наражати також і їх на небезпеку. Зараз дуже важливо ввійти в цю боротьбу солідарно з усім світом”, – додав Слончак.