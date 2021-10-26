Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Акції виробника електромобілів зросли на 12,6% після того, як він уклав угоду з продажу 100 тисяч автомобілів компанії з оренди автомобілів Hertz.

Протягом деякого часу Tesla була найдорожчим виробником автомобілів у світі, але такі бренди, як Ford та GM, виробляють більше авто.

Раніше тільки Apple, Microsoft, Amazon та Alphabet, власник Google, оцінювалися в 1 трлн доларів.

Протягом багатьох років Tesla щосили намагалася наростити виробництво своїх автомобілів, проте деякі інвестори припускали, що компанії це не вдасться.

Але минулого року компанія, яку очолює мільярдер Ілон Маск, підвищила свою ефективність і вперше стала прибутковою, що спровокувало різке зростання її акцій.

Угода з Hertz є найбільшим замовленням на оренду електромобілів і розглядається як ще один вотум довіри.

Hertz заплатить 4,2 мільярда доларів за 100 000 Model 3 протягом наступних 14 місяців, що становить приблизно п’яту частину її парку. Компанія з оренди також збудує мережу зарядних станцій.