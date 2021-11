Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зазначається, що підвищення вартості компанії підкреслює приголомшливе зростання Grammarly в останні роки після того, як у 2015 році вона запустила бізнес-модель freemium, допомагаючи їй накопичити лояльну базу з мільйонів щоденних користувачів та інших великих корпоративних клієнтів, включаючи Zoom Video Communications Inc, Cisco Systems Inc, Dell Technologies Inc та Expedia Group Inc.

У 2019 році компанію оцінили більш ніж у $1 млрд. Раунд цього року — найбільший в історії Grammarly. У ньому брали участь інвестиційні компанії Baillie Gifford та BlackRock Inc.

Grammarly – інтелектуальний онлайн-сервіс перевірки граматики, заснований на технологіях штучного інтелекту. Застосунок підвищує якість письмового спілкування, враховуючи індивідуальний стиль користувача та його комунікативні цілі, пропонуючи виправлення, які роблять текст граматично, стилістично і структурно правильним.

Компанію заснували кияни Максим Литвин, Олексій Шевченко і Дмитро Лідер у 2009 році й лише через два роки вона стала прибутковою.

З моменту свого запуску Grammarly створила безліч продуктів, включаючи Grammarly Business, які допомагають великим компаніям виконувати різні функції, включаючи продаж та маркетинг.

Стартап також нещодавно уклав партнерство з Samsung Electronics, і за умовами пропозиції Grammarly будуть інтегровані з клавіатурою смартфона південнокорейської компанії. Це дозволить клієнтам Samsung використовувати інструменти Grammarly без встановлення програми.

Grammarly також має настільний застосунок для операційних систем Windows від Microsoft Corp і Mac від Apple Inc.