Комітет з питань цифрової трансформації рекомендує Верховній Раді ухвалити проєкт закону №3637 про запуск ринку віртуальних активів.

Про це повідомляє пресслужба ВР.

“За результатами розгляду комітет рекомендує Верховній Раді прийняти законопроєкт про віртуальні активи (№3637) у другому читанні та в цілому”, – йдеться в повідомленні.

Заступник голови Комітету Єгор Чернєв розповів про ключові зміни в проєкті Закону. Зокрема, передбачено додати до Цивільного кодексу новий розділ про віртуальні активи, замінити термін “обіг віртуальних активів” на “оборот віртуальних активів”. Також суттєвих доповнень зазнали положення про компетенцію органів державної влади, зокрема співрегулятори галузі матимуть чіткі межі повноважень.

Він додав, що до другого читання надійшло 493 поправки, з них 189 поправок враховано частково та редакційно. За його словами, у доопрацюванні проєкту брали участь представники Міністерства цифрової трансформації, Національного банку та інші зацікавлені сторони.

Нагадаємо, 20 грудня 2020 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт “Про віртуальні активи”, спрямований на врегулювання ринку криптовалюти.

Що передбачає проєкт закону

Документ має врегулювати перелік питань:

• відсутність правового регулювання відносин, що виникають у сфері обігу віртуальних активів;

• відсутність механізмів оподаткування доходів, отриманих від операцій з віртуальними активами;

• відсутність правових гарантій захисту права власності учасників ринку віртуальних активів;

• регулювання діяльності професійних учасників ринку віртуальних активів;

• відсутність механізмів контролю за обігом віртуальних активів, які можуть використовуватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

• відсутність дієвих механізмів залучення іноземних інвестицій у високотехнологічні галузі економіки України.

Згідно із законопроєктом, віртуальний актив – це особливий вид майна, який є цінністю в електронній формі, існує в системі обігу віртуальних активів та може знаходитись у цивільному обігу. Віртуальні активи можуть бути забезпеченими і незабезпеченими.

Документом передбачено, що його дія застосовується до правовідносин, що виникають:

1)при постачанні послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, коли постачальник таких послуг має зареєстроване місцеперебування або постійне представництво на території України;

2) у зв’язку зі здійсненням правочину щодо віртуальних активів, якщо особа, що здійснює такий правочин, визначає, що до такого правочину застосовується право України (якщо це не суперечить положенням чинних міжнародних договорів України).

Центральним органом виконавчої влади, який формує і реалізує держполітику в сфері обігу віртуальних активів, буде Міністерство цифрової трансформації України.

На міністерство будуть покладені завдання:

щодо здійснення державного регулювання та контролю за обігом віртуальних активів на території України;

щодо забезпечення та здійснення контролю за виконанням учасниками ринку віртуальних активів законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Крім того, законопроєкт визначає правовий статус і вимоги до постачальників послуг, пов’язаних із віртуальними активами, через проходження процедур держреєстрації одного або декількох видів діяльності:

зберігання або адміністрування віртуальних активів і ключів віртуальних активів;

обмін віртуальних активів;

переказ віртуальних активів;

участь і надання фінансових послуг, пов’язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів.