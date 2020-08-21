За перші шість місяців 2020 року виторг світового ринку розумних годинників зріс на 20 %.

Про це йдеться в дослідженні Counterpoint Research.

Зазначається, що на частку трьох провідних брендів – Apple, Garmin і Huawei – в першому півріччі 2020 року припало понад 69 % загальної виторгу ринку.

Зокрема, на Apple припадає 51,4 % виторгу, на компанію Garmin – 9,4 %, а на Huawei – 8,3 %.

Аналітик компанії Counterpoint Research Суджон Лім зазначив, що попри пандемію коронавірусу виторг виробників розумних годинників зріс на 20 % в порівнянні з 2019 роком.

Обсяг постачань за 2020 рік становить близько 42 млн пристроїв, оскільки ці вони продовжують мати великий попит, а споживачі все більше піклуються про своє здоров’я.

“Apple захопила рекордну половину ринку по виторгу завдяки високому попиту на моделі Apple Watch S5. Що стосується обсягів поставок, Apple Watch виросли на 22 % у світі, при цьому Європа і Північна Америка були найшвидше ринками в першій половині 2020 року”, – додав Лім.