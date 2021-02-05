Про це Муїньо повідомила в своєму Instagram.
Кліп знято на трек “Up”.
Відео починається зі сцени, в якій Cardi B (Карді Бі) знаходиться на кладовищі біля надгробка з написом “RIP 2020” (“Спочивай з миром 2020”).
Надалі співачка влаштовує запальні танці в ефектних нарядах і постає в різних сексуальних образах.
Сингл “Up” є треком з майбутнього альбому співачки, реліз якого призначено на 2021 рік.
Варто відзначити, що Cardi B виклала у себе в Instagram особисте звернення і подяку людям, котрі працювали над кліпом. Співачка подякувала Тані Муїньо за співпрацю і відзначила, що знадобилося два тижні, щоб режисер прилетіла з України до США.
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Як повідомляє видання Vogue, оператором відеокліпу став українець Микита Кузьменко, який працює в тандемі з Муїньо.
Відеокліп уже набрав понад 5 млн переглядів на YouTube.
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Варто відзначити, що Таня Муїньо – одеситка. Вона відома не лише як кліпмейкер, але і як фотограф, стиліст і дизайнер.
Як зазначає Vogue, сім років тому Муїньо запустила власний бренд Jealousy, який успішно продається в США, Великій Британії та інших країнах.
Муїньо відома своєю роботою над кліпами популярних українських виконавців: MONATIK, “Время и Стекло”, NK (Настя Каменських), Мішель Андраде та інших.
У 2019 році українка стала режисером кліпу всесвітньо відомої американської співачки Кеті Перрі (на пісню “Small Talk”).
- Раніше повідомлялося, що американська хіп-хоп виконавиця Карди Бі запускає власне шоу під назвою “Cardi Tries” (Карді пробує).