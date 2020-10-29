Останні рішення Конституційного суду України не загрожують безвізовому режиму України з Європейським союзом. Однак докорінно змінити ситуацію можна лише шляхом повного завершення судової реформи.

Про це заявила віцепрем’єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

“Безвізу з ЄС бути! Є сили всередині країни, зацікавлені в тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію України, і водночас позбавити українців безвізу. Запевняю, їм це не вдасться!”, – запевнила Стефанішина.

За її словами, рішення КСУ щодо електронного декларування викликає обурення та сигналізує про необхідність завершення реформи судової гілки влади.

Віцепрем’єрка додала, що президент Володимир Зеленський скористається своїм правом законодавчої ініціативи для відновлення ефективної роботи системи електронного декларування та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

“Зі свого боку Уряд також вживає заходів, які унеможливлять зупинення уже розпочатих реформ, включаючи ті, що є основою для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції України”, – додала Стефанішина.

Нагадаємо, 29 жовтня ЗМІ писали, що рішення Конституційного суду України про скасування відповідальності для посадових осіб за помилкове декларування може стати підставою для тимчасового призупинення безвізового режиму з Євросоюзом.