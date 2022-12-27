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Рішення КСУ відкриває ширшу перспективу: міністру Ткаченку варто називати російську церкву відповідно до закону – нардеп Павленко

Народний депутат з партії "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко прокоментував заяву міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка відносно закінчення строку оренди церквою московського патріархату приміщень Києво-Печерської Лаври. Він зазначив, що рішення КСУ зобов'язує усіх, зокрема посадовців та міністрів, іменувати російську церкву відповідно до чинного законодавства.

Вівторок, 27 грудня 2022, 21:53
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Про це мовиться у дописі народного обранця у Facebook.

Міністр культури Ткаченко повідомив, що Міністерство рекомендуватиме не продовжувати оренду храмів Верхньої Лаври УПЦ МП.

Це добре. Але сьогоднішнє рішення КСУ і підтримка закону про найменування московської церкви відкриває ширшу перспективу. На початку 2019 року Міністерство культури вже зробило на виконання цього закону чіткий висновок: УПЦ – таки мп.
Тож іменуватись – і зокрема державними чиновниками, з міністрами включно – має відповідно – рпц в Україні, або УПЦ московського патріархату”, – зазначив Павленко.

І наголосив, що саме зараз час виконати цей Закон, назвати московську п‘яту колону на правдиве ім‘я і знешкодити її вплив в Україні.

Нагадаємо, що намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) звернувся до президента України Володимира Зеленського, просячи залишити Успенський та Трапезний собори Українській православній церкві Московського патріархату. За словами Павла, 26 грудня директор державного заповідника “Києво-Печерська лавра” заявив йому, що 31 числа закінчується строк оренди Успенського та Трапезного соборів на території Верхньої Лаври.

У своєму зверненні він закликав президента відвідати Лавру, аби переконатися, “скільки вірян приходять на богослужіння у недільний чи святковий день”.

Раніше шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна розповіла про закінчення терміну оренди, написавши, що “договір оренди – всьо”, і це рішення остаточне: “Паша Мерседес [митрополит Павло] говорить про богоборство. Хоча насправді держава абсолютно має таке право. Ніякого перевищення повноважень”, – йдеться в її повідомленні.

27 грудня Конституційний суд України визнав конституційними поправки до статті 12 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, згідно з якими церкви, що мають релігійні центри управління у РФ, повинні вказати це у своїй назві.

Також лідер партії “Європейської Солідарності” Петро Порошенко наголосив, що рішення ухвалено з затримкою у понад три роки.

Московська церква не має маскуватись під українську, церкві окупанта – не місце в Україні! Органам виконавчої влади належить завершити розпочату ще у 2018 році роботу і сприяти об‘єднанню українських православних в українській Церкві”, – зазначив він.

Теги: министр, московські попи, МП, рішення КСУ, російська церква, нардеп, Ткаченко

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