Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).
На переконання експертів, українське керівництво мудро уникло помилкового визначення пріоритетів Путіна. Київ міг би виділити більше резервів і ресурсів для оборони Сєвєродонецька, і його неспроможність це зробити викликала критику.
Українські сили зараз відходять із Сєвєродонецька, а не битимуться до кінця — фактор, який дозволив росіянам відносно швидко просунутися в місто після початку повномасштабного штурму. Як рішення не витрачати більше ресурсів на порятунок Сєвєродонецька, так і рішення про вихід з нього були стратегічно обґрунтованими, хоч і болючими. Україна повинна використовувати свої обмежені ресурси та зосередитися на відновленні оборони стратегічно-важливих територій, а не тих, контроль яких не глобально не впливає на загальний результат.
Грамотне визначення українських пріоритетів у контрнаступальних і оборонних операціях витіснило росіян майже за межі артилерійської досяжності Харкова і зупинило просування росіян з Ізюма — обидва з них є важливішими досягненнями, ніж оборона Сєвєродонецька.
Керівництву України довелося зробити неймовірно важкий вибір у цій війні – і він був зроблений правильно, принаймні на рівні стратегічних пріоритетів, а також у темпах, масштабах та амбітності своїх контрнаступів. Тому Україна все ще має хороший шанс з часом повернути назад захоплені території.
- Нагадаємо, у новому огляді британські розвідники припустили, що війська РФ окупували більшу частину Сєвєродонецька.
- Також на острові Зміїний загарбники встановили зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). По Одеській області зберігається загроза ракетних ударів.
- Американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що Херсонська область є надзвичайно важливою територією, яка буде визначати подальшу долю повномасштабної російсько-української війни. Українське командування розуміє це, тому здійснює успішний контрнаступ на Херсонщині, поки президент РФ кинув всі сили на захоплення Донецької та Луганської областей.