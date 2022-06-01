Експерти переконані, що як рішення українського командування не витрачати більше ресурсів на порятунок Сєвєродонецька, так і рішення про вихід з нього були стратегічно обґрунтованими, але болючими.

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).

На переконання експертів, українське керівництво мудро уникло помилкового визначення пріоритетів Путіна. Київ міг би виділити більше резервів і ресурсів для оборони Сєвєродонецька, і його неспроможність це зробити викликала критику.

Українські сили зараз відходять із Сєвєродонецька, а не битимуться до кінця — фактор, який дозволив росіянам відносно швидко просунутися в місто після початку повномасштабного штурму. Як рішення не витрачати більше ресурсів на порятунок Сєвєродонецька, так і рішення про вихід з нього були стратегічно обґрунтованими, хоч і болючими. Україна повинна використовувати свої обмежені ресурси та зосередитися на відновленні оборони стратегічно-важливих територій, а не тих, контроль яких не глобально не впливає на загальний результат.

Грамотне визначення українських пріоритетів у контрнаступальних і оборонних операціях витіснило росіян майже за межі артилерійської досяжності Харкова і зупинило просування росіян з Ізюма — обидва з них є важливішими досягненнями, ніж оборона Сєвєродонецька.

Керівництву України довелося зробити неймовірно важкий вибір у цій війні – і він був зроблений правильно, принаймні на рівні стратегічних пріоритетів, а також у темпах, масштабах та амбітності своїх контрнаступів. Тому Україна все ще має хороший шанс з часом повернути назад захоплені території.