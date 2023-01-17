17 січня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що британський уряд вирішив спорядити Україні важке озброєння, включно з танками, тому що нація повинна дати російському президенту Володимиру Путіну "дійсно чітке повідомлення" про міжнародну підтримку Києва.

Про це інформує CNN.

Клеверлі наголосив, що Путін повинен усвідомити “стратегічну витримку” з якою Велика Британія підтримуватиме Україну, поки “робота не буде виконана”. Він сказав, що підтримка постійно переглядається партнерами України і розвивалася протягом війни, зазначивши, що “минулого року ми не говорили про танки і не говорили про важку артилерію”.

Тепер ми розуміємо, що їм потрібна можливість посилено відтіснити росіян на сході і півдні”, – пояснив Клеверлі.

Британський міністр не став передбачати майбутню військову підтримку, але стверджував, що “наша підтримка розвивалася, і неминуче вона продовжуватиме розвиватися”.

Повідомлення, яке ми надсилаємо Путіну і, відверто кажучи, усім, хто бажає спостерігати, полягає в тому, що ми взяли на себе зобов’язання підтримувати українців до їхньої перемоги”, — констатував Клеверлі.

Він наголосив, що Велика Британія постачить українцям усе те, що “їм потрібно, щоб виконати роботу”. Мовиться про сучасну важку військову техніку та боєприпаси, аби “допомогти належно захищатися”.

Глава МЗС закликав російського президента зрозуміти, що Велика Британія триматиметься спільно з Києвом до повної перемоги України.

Зауважимо, 16 січня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Мовиться зокрема про танки Challenger 2, десятки гармат AS90 та понад 100 броньованих транспортних засобів, включно з гусеничними БТР Bulldog.

Нещодавно британського уряду Ріші Сунак провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої повідомив про надання танків Challenger 2.