Про це інформує CNN.
Клеверлі наголосив, що Путін повинен усвідомити “стратегічну витримку” з якою Велика Британія підтримуватиме Україну, поки “робота не буде виконана”. Він сказав, що підтримка постійно переглядається партнерами України і розвивалася протягом війни, зазначивши, що “минулого року ми не говорили про танки і не говорили про важку артилерію”.
Тепер ми розуміємо, що їм потрібна можливість посилено відтіснити росіян на сході і півдні”, – пояснив Клеверлі.
Британський міністр не став передбачати майбутню військову підтримку, але стверджував, що “наша підтримка розвивалася, і неминуче вона продовжуватиме розвиватися”.
Повідомлення, яке ми надсилаємо Путіну і, відверто кажучи, усім, хто бажає спостерігати, полягає в тому, що ми взяли на себе зобов’язання підтримувати українців до їхньої перемоги”, — констатував Клеверлі.
Він наголосив, що Велика Британія постачить українцям усе те, що “їм потрібно, щоб виконати роботу”. Мовиться про сучасну важку військову техніку та боєприпаси, аби “допомогти належно захищатися”.
Глава МЗС закликав російського президента зрозуміти, що Велика Британія триматиметься спільно з Києвом до повної перемоги України.
Зауважимо, 16 січня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Мовиться зокрема про танки Challenger 2, десятки гармат AS90 та понад 100 броньованих транспортних засобів, включно з гусеничними БТР Bulldog.
Нещодавно британського уряду Ріші Сунак провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої повідомив про надання танків Challenger 2.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постачання додаткового важкого озброєння Україні — найшвидший шлях до миру.
- Через день після того, як президент Польщі заявив про намір спорядити Україні бойові танки німецького виробництва, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек припустив, що його країна не блокуватиме передачу зброї.
- Менш ніж через тиждень після того, як Німеччина нарешті погодилася поставити Україні бойові машини піхоти Marder, зростає тиск на Берлін щодо надання Україні сучасних бойових танків Leopard.
- Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна планує передати Україні модернізовані танки Т-72.
- У США виділять Україні новий пакет підтримки на суму понад $3 мільярдів, який включатиме, зокрема бойові машини піхоти M2 Bradley.