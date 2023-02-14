Під час засідання експертної робочої групи Київради з перейменувань депутати з фракції "Європейська солідарність" закликали прислухатись до пропозицій громадськості і перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу.

Про це пише пресслужба “Європейської солідарності”.

За словами депутатів фракції, зберігати відверто радянську назву, пов’язану з військами країни-агресора, неприпустимо. Натомість варто віддячити нашим західним партнерам, які підтримують Україну у війні проти Росії, а також зафіксувати європейські та євроатлантичні прагнення нашої держави.

“Такі назви, як Північноатлантичний альянс і Європейський Союз – це ті дві назви, які показують наш зовнішньополітичний вектор, який у 2018 році проголосовано Верховною Радою і записано в Конституцію України. І тому саме на таких назвах буде виховуватися нове покоління, саме такі назви будуть показувати той шлях, який обрала Україна. Це той шлях, який надасть нам можливість в майбутньому відчувати себе захищеними, стати частиною великого європейського суспільства, впевнено дивитися в демократичне, європейське майбутнє України”, – наголосила депутатка Київради Марина Порошенко.

Депутатка Київради Дінара Габібуллаєва після засідання зауважила, що експертна рада порушила процедуру під час ухвалення рішення. Її “дуже бентежить”, що експертна рада, незважаючи на те, що Повітрофлотський проспект відверто має радянське коріння, на честь червоного флоту російської армії, винесла рішення щодо того, щоб викреслити цей проспект з переліку проспектів і вулиць, які подано на перейменування, за які проголосувала вже Київська міська рада.

“Що спонукає їх так робити – нам невідомо. Але ми будемо відстоювати думку киян. Тому що думка киян – це найголовніше. Були подані пропозиції, в тому числі і з Європейського Союзу, відомими дипломатами, громадськими діячами та активістами. І зневажати ці пропозиції недоречно”, – наголосила Габібуллаєва.

Крім того, народний депутат, історик, колишній голова Українського інституту національної пам‘яті Володимир В‘ятрович наголошує, що Повітрофлотський проспект – це топонім, який успадкував сучасний Київ із радянських часів. У рамках деколонізації, яка зараз відбувається в Києві, варто було би змінити цей топонім.

Також додається, що історик Олександр Палій, який брав участь у засіданні, зауважив, що пропозиція перейменувати Повітрофлотський на Повітрянофлотський – це “якась форма саботажу”. “Щодо перейменування на честь Європейського Союзу Повітрофлотського проспекту ідея цілком прийнятна”, – резюмував він.

Наголошено, що низка громадських діячів також пропонує перейменувати Повітрофлотський проспект на честь Європейського Союзу. Серед них – письменник та дипломат Юрій Щербак, економіст Борис Кушнірук, політолог Михайло Басараб, волонтер Мирослав Гай, правозахисник Йосип Зісельс, а також громадські діячі Михайло Гончар, Андрій Левус, журналіст Сергій Квіт та дипломат Данило Лубківський, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.