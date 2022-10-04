Про це повідомляє “Польське радіо”.

“Європейська комісія підготувала новий, оновлений пакет санкційних пропозицій. Зараз у нас є така собі процедура мовчання. Столиці держав-учасниць мають до завтра до 10 години ранку підтвердити, що проблемні положення, які ще потрібно було доопрацювати, прийняті. Завтра [у вівторок] в другій половині дня ми вже починаємо формальну процедуру ухвалення санкційного пакета”, — сказав він у 3 жовтня після зустрічі послів.

За його словами, домовленість буде досягнута, наголосивши, що пропозиції Польщі були набагато амбітнішими: “Однак так відбувається з кожним пакетом санкцій. Важливий час, і важливо зберегти єдність, а також певний рівень амбіцій. На мою думку, це хороший пакет, зокрема через запровадження правового критерію, щоб не допустити обходу санкцій”, — додав він.

Пакет санкцій створить правову основу для встановлення лімітів цін на нафту й заборонить громадянам ЄС входити до керівних органів російських державних підприємств.

Це відповідь на подальшу ескалацію агресії Кремля проти України. Нові торговельні обмеження, які мають охопити подальші заборони на імпорт російської продукції, позбавлять Росію 7 млрд євро доходу. Крім того, буде розширено перелік товарів, експорт яких заборонено — електронні компоненти та хімікати, які використовуються у військовій та авіаційній промисловості.